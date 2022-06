A Leandro Somoza ya lo corre el tiempo en Central

Leandro Somoza debe encontrar cuanto antes la reacción de un equipo que lejos de mejorar, empeora. Aun con poco, no hay muestras de progreso

Fue una derrota más en la vida de Central, pero no pareció sólo eso. El traspié del canalla en cancha de Huracán metió al equipo en la zona de turbulencias en la que terminó el pasado semestre y, parezca o no, ya empieza a hacer mella en la estabilidad de Leandro Somoza, quien cada vez que pudo se enojó por la falta de refuerzos, pero quien pese a lo poquito que tiene todavía no pudo meterle al equipo algo de su impronta. Con muchos jugadores o con pocos, este Central juega cada vez peor. Por eso lo que venga de aquí en más será parar las antenas y ver qué tipo secuelas deja una caída como esta.