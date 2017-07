Randazzo se desligó del kirchnerismo y dijo que "de los pecados se tienen que hacer cargo los pecadores"

El precandidato a primer senador por el Frente Cumplir, Florencio Randazzo, volvió a cuestionar hoy la falta de autocrítica del kirchnerismo y se desligó de las denuncias de corrupción sobre ex funcionarios al afirmar que puede dar cuenta solo de aquello en donde tenía "responsabilidad".

Además, aseguró que si estuviera involucrado en varias causas judiciales como Cristina Fernández "no sería candidato, claramente" porque, afirmó, ante una acusación "hay que responderle a la Justicia y también responderle a la sociedad".

"Tenía una responsabilidad que era administrar el Ministerio del Interior y Transporte, y eso es lo que cuenta. Acá está lleno de charlatanes. Puedo dar cuenta de lo que hice en los lugares donde tenía responsabilidad, está claro", aseguró Randazzo.

Embed ✌ Randazzo dijo que "la decisión de Cristina es funcional a Macri" y que "la gestión de Scioli fue un desastre"

➡ https://t.co/r2onnutMPp pic.twitter.com/PdNNOUYVGD — La Capital - Rosario (@lacapital) 30 de junio de 2017



En declaraciones a radio La Red, el ex funcionario reiteró también que en el gobierno de Cristina Fernández hubo "un montón de aciertos" pero también "errores", y advirtió que "hay pecados de los que se harán cargo los pecadores", en referencia a "hechos de corrupción".

"Hemos tenido un montón de aciertos, hemos tenido errores y hay pecados que se harán cargo los pecadores. Me refiero a hechos vinculados a temas de corrupción. Está claro que de los errores hemos pagado un costo importante en 2015, que sin lugar a dudas el conjunto de la sociedad votó otra alternativa de gobierno, y nos debíamos una autocrítica", enfatizó.

Si bien admitió que aceptar el ofrecimiento de la ex mandataria de ser el primer candidato a diputado nacional por el frente Unidad Ciudadana "hubiera sido más fácil y cómodo", dijo que no se arrepiente de su decisión al asegurar que "no hubiera sido honesto" por las diferencias que mantienen.

Randazzo también cuestionó las candidaturas testimoniales, las calificó de una "vergüenza y una estafa al electorado", y recordó que en 2009 rechazó la propuesta del ex presidente Néstor Kirchner en ese sentido, cosa que sí hicieron Sergio Massa y Daniel Scioli.

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández, Randazzo aclaró que las condenas "las tiene que dar la Justicia", aunque aseguró que él no hubiera sido candidato si estuviera involucrado en causas por delitos de corrupción.

"No sería candidato, claramente. Y frente a cualquier acusación, no solamente hay que responderle a la Justicia sino también responderle a la sociedad, que es la que confía en nosotros", aseveró.