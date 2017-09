La sangre del herido por un puestero no es de Santiago Maldonado

La Justicia de Esquel comunicó ayer que "no corresponde al perfil genético" de Santiago Maldonado la muestra de la persona herida por el puestero de la finca atacada el 21 de julio pasado en cercanías de la localidad de Epuyen, en Chubut, mientras que el hermano del joven afirmó que no le "explicaron nada nuevo" tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa.

El subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Oscar Petersen, formalizó ante el juzgado a cargo de Guido Otranto el pedido para que la provincia sea incorporada como querellante en la causa que investiga la situación de Maldonado, quien permanece desparecido desde el 1º de agosto tras una protesta mapuche desalojada por Gendarmería.

El informe de la pericia sobre las muestras de sangre de la persona que el puestero Evaristo Jones dijo haber herido con un cuchillo en el marco del ataque que sufrió en la finca Benetton, que se atribuyó el grupo RAM liderado por el detenido Facundo Jones Huala, fue difundido en un comunicado publicado en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).

El estudio, realizado por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), notificó que "el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio durante el ataque sufrido por Jones en cercanías de Epuyen no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso".

Asimismo, sostuvo que continúan realizando "los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería involucrados en el procedimiento del 1º de agosto".

Esos estudios, manifestó el informe del juzgado de Esquel, también se realizan en "las tres prendas que pertenecerían a Santiago y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón (Río Negro)".

A su vez, el ministerio de Seguridad nacional anunció que aumentará la recompensa ofrecida a cambio de "información fidedigna" sobre el paradero de Maldonado y afirmó que incrementará los ratrillajes "en distintos puntos de la zona".

Sergio Maldonado, hermano del joven que permanece desaparecido, sostuvo que no le explicaron "nada nuevo o sorpresivo" en la fiscalía de Esquel sobre la situación del joven, al término de una reunión que mantuvo tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa.

Por su parte, el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, indicó que no tuvieron "ningún tipo de pedido oficial" por Maldonado, pero aclaró: "El hecho de que no hayamos recibido una solicitud no quiere decir que los organismos requeridos no estén trabajando".

Paralelamente, el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó en un comunicado que, "a un mes de la desaparición de Santiago, la situación es angustiante y cada vez más lejana una solución".

"El gobierno nacional continúa negando su responsabilidad y busca justificar lo injustificable, como provocar la violencia después de la concentración (del viernes) en Plaza de Mayo y ocultar el accionar de Gendarmería y la desaparición del joven artesano", sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre "un grave retroceso en políticas de derechos humanos por parte del gobierno y una fuerte resistencia social y reclamo del pueblo por la aparición con vida de Santiago y para que la desaparición forzada de personas no quede en la impunidad".

Cruces políticos

En ese contexto, un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV-PJ) presentó un proyecto de resolución para pedir la interpelación de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, por la "represión y acciones irregulares que están desplegando las fuerzas a su cargo" en el caso Maldonado.

Los legisladores, encabezados por el presidente del bloque, Héctor Recalde, advirtieron que "se está configurando un Estado policial" y señalaron "la represión y detención de ciudadanos" el viernes en la Plaza de Mayo (ver aparte) y en otros puntos del país con motivo de las manifestaciones en reclamo de la aparición con vida de Santiago.

En cambo, la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) enfatizó "que el resentimiento no puede apoderarse del corazón de algunos" e instó a "no politizar ni manipular ningún tema que haga a los derechos humanos básicos".

"Gracias a Dios, Maldonado no fue herido. Hay que seguir buscando su paradero. Se trata de una cuestión de derechos humanos", añadió, al hacerse eco de la información surgida en Esquel.