Cristina aseguró que la gestión macrista está desmantelando el Estado

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner sostuvo ayer que el gobierno está llevando a cabo un "desmantelamiento del Estado" y trazó una comparación con su gestión al afirmar que "antes la escalera era siempre para arriba".

La ex presidenta se expresó así al encabezar un acto de campaña en el Centro Recreativo Veselka de la localidad de Canning, partido bonaerense de Ezeiza, donde conmemoró los 70 años de la sanción de la ley de voto femenino.

"Estamos viviendo el desmantelamiento del Estado", advirtió la postulante a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, quien reiteró que la administración macrista está llevando a cabo un "ajuste brutal".

"Antes estábamos en una sociedad donde la escalera era siempre para arriba. Después de todo, la vida no puede ser vivida para sobrevivir únicamente; no quiero una sociedad donde la gente no pueda ir al cine, que antes estaban llenos. La gente podía salir una vez a la semana. Esas cosas se perdieron y no es justo", resaltó.

En este sentido, agregó: "Que no nos vengan a decir que el futuro nos espera, queremos hoy acá y en el presente volver a subir la escalera, no queremos seguir bajándola, porque mientras nos hacen bajar la escalera hay otros que van en ascensor o en avión".

La ex mandataria remarcó además que el movimiento político que lidera tiene "la humildad de saber" que durante los 12 años en los que gobernaron les "faltaron hacer muchas cosas" pero se "rompieron el alma con las cosas que se hicieron".

Sobre el aniversario de la sanción de la ley de voto femenino,destacó que "Unidad Ciudadana hace honor (a ese hito) con una lista que tiene el 50 por ciento de mujeres, sin necesidad de ley" de paridad de género.

"Cuando flaqueen, cuando alguna sienta que ya está sin fuerzas, acuérdense de aquella Argentina en la que, cuando se discutió el voto femenino, algunos dijeron que las mujeres tenían cerebro más pequeño, que era impensable que una mujer pudiera ser presidenta", arengó la ex mandataria.

Además, afirmó: "El 22 de octubre las mujeres de pie en la Argentina vamos a decir que queremos volver a vivir en un país donde todos los días pensemos que el día de mañana va a ser un poco mejor".