Indagarán al líder de Los Monos Monchi Cantero por el asesinato de Diego Demarre

La jueza de Instrucción Delia Pagliari ordenó llamar a declaración indagatoria a Ramón Machuca, conocido como Monchi Cantero, como autor del asesinato de Diego Demarre, dueño del boliche frente al cual un día antes fue ejecutado a balazos Claudio Ariel "Pájaro" Cantero.

La convocatoria a Monchi por este delito eleva a cinco la cantidad de homicidios por los cuales este señalado como líder de la banda de Los Monos está imputado como responsable. Por cuatro de estos casos será juzgado a partir del 6 de noviembre próximo.

Pagliari citó para el viernes en su juzgado a Machuca, quien está preso en la cárcel de Piñero. En una breve resolución la magistrada se centra en el fallo de su antecesora, la exjueza Alejandra Rodenas, que el 6 de febrero pasado acusó a Monchi de los asesinatos de Nahuel César, Marcelo Alomar y Norma César, acribillados a balazos frente al distrito Sudoeste, en Francia y Acevedo, el 28 de mayo de 2013.

La magistrada que ahora convoca a Monchi indica que Rodenas había planteado en la resolución de febrero, cuando procesó a Machuca, que ese triple homicidio se insertaba en un contexto más amplio, que es el de las venganzas desatadas a raíz del letal ataque contra el Pájaro Cantero.

Pagliari advirtió que para Rodenas el asesinato de Demarre, ocurrido un día antes del triple crimen del Distrito Sudoeste, también fue resultado de la planificación de Monchi. Y que por esa razón su predecesora sobreseyó a Monchi por el encubrimiento agravado inicial que los fiscales le atribuyeron en el crimen de Demarre. La razón no es, según Pagliari, que Rodenas pensara que Monchi no participó de ese hecho. Solamente valoró que, por la prueba reunida, no debía ser juzgado por ocultar ese delito, sino por formar parte del grupo que lo cometió.

Además de los tres asesinatos ocurridos frente al distrito Sudoeste, a Monchi Cantero se lo juzgará por ordenar la balacera contra una casa ubicada en Conscripto Bernardi al 6300, en el barrio de La Carne, acción que le provocó la muerte a una nena de 14 años, Lourdes Cantero, el 15 de mayo de 2013.