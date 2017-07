Las chicas de polo acuático y un pasaje histórico al Mundial

Los representativos argentinos participaron del IV Panamericano de Polo Acuático Uana Sub 17, que se desarrolló del 1º al 8 de este mes en Lima (Perú). El conjunto femenino finalizó cuarto y consiguió el anhelado pasaje de clasificación al Mundial de la categoría, por primera vez en su historia. En tanto, los varones terminaron en la quinta posición y con este resultado ahora dependen de las plazas que otorgue el próximo año Hungría, el país anfitrión del Mundial Juvenil 2018.

El equipo femenino, conocido como Las Tiburonas, jugó dentro de una zona de 7 países, y con 3 victorias frente a Perú (8-4), Trinidad y Tobago (14-6), y Puerto Rico (14-9); y 3 derrotas ante Estados Unidos (5-17), Canadá (9-15) y Brasil (5-18), logró pasar de ronda con un cuarto puesto.

Después se midió en seminales otra vez con Estados Unidos y cayó 22-9. El conjunto nacional hizo un gran esfuerzo y tuvo un muy buen desempeño hasta el final del segundo cuarto, y luego este poderoso rival sacó ventajas con claridad. Más tarde, las mujeres argentinas se enfrentaron con Canadá por el bronce y perdieron 17-6.

El cuarto puesto final obtenido en este torneo Panamericano representa un enorme logro para Las Tiburonas, que no sólo superaron ampliamente su última presentación, un octavo lugar en Mar del Plata, sino que consiguieron por primera vez en la historia del polo acuático femenino argentino una plaza para disputar el Mundial Juvenil Sub18, que se realizará el año próximo, con sede a definir.

"Superamos ampliamente las expectativas que teníamos al comienzo del torneo. Vinimos a jugar y tratar de mejorar nuestra performance de un octavo puesto, y al quedar en cuarto lugar en la ronda inicial nos garantizamos dos nuevos partidos en la fase final de alta calidad para nuestras jugadoras, contra dos gigantes del waterpolo mundial, como Estados Unidos y Canadá. Esto es histórico para nosotros y lo estamos disfrutando mucho", señaló Facundo Policarpo, uno de los entrenadores, junto con Fabio Lombardo. Milagros Lombardo, Maitena Romano, Lucía Galiottiz, Candela Marcuzzi, y Nahir Stegmayer, fueron las jugadoras locales (todas de Sporstmen Unidos) que integraron el plantel que obtuvo el ticket mundial.

Selección masculina

En tanto, en la rama masculina se presentaron 9 países y se disputó en dos zonas. Argentina integró el grupo A con Estados Unidos, Colombia, Chile, y Trinidad y Tobago. En el B estuvieron Brasil, Canadá, Perú, y Puerto Rico. En el arranque, el conjunto conducido por Gabriel Martino y Leandro Mazzini le ganó con comodidad a Chile (24-3) y Trinidad y Tobago (10-6). Y cayó ajustadamente en un disputado partido con Colombia (8-9), y con Estados Unidos (3-10). El representativo nacional pasó de ronda en tercer lugar, y en cuartos de final cumplió un muy buen papel y perdió por un apretado 8-9 con Canadá, una potencia que siempre le ganó por más de 10 goles a los pibes argentinos. Tras esa caída, Argentina se enfrentó a Perú por el quinto puesto, y se impuso por 7-5.

Así, los albicelestes quedaron detrás de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia, y con esa posición final quedaron a la espera de una posible plaza para el Mundial Juvenil Sub 18, que será el año que viene en Hungría. Vale destacar que en esta competencia, Argentina pudo superar el 6 puesto logrado en el Panamericano Juvenil de Jamaica.

"Nuestro balance es positivo, estuvimos a la altura de las circunstancias. Fuimos competitivos con todos los rivales, y los que jugaron por el tercer puesto nos ganaron con mucho esfuerzo y sólo por un gol. Estuvimos muy cerca de ganarles. Seguramente faltó resto físico y hay que trabajar más de cara a la posible clasificación para el Mundial 2018", destacó el entrenador Gabriel Martino.

De este conjunto nacional participaron los rosarinos Boris Levak, Ignacio Setti, Tomás Giri, y también Alex Lorenth, quien fue el goleador de la selección con 15 tantos de los 59 que anotó Argentina.



Dos rosarinas inician la Copa del Mundo



Las mellizas Etel y Sofía Sánchez dejaron su estela en el nado sincronizado y ahora le entregaron la posta a otras dos rosarinas. Camila Arregui (22 años) y Trinidad López Brasesco (16), también de Gimnasia y Esgrima, comenzarán hoy a competir en el Mundial de Budapest. Será la 1ª vez para ambas, dirigidas por Mónica López.

Arregui (debuta primero a la mañana en solo técnico) hace 6 años está en la selección y López Brasesco (dueto técnico por la tarde) desde 2016. El dueto libre, la última actividad de las mens sana, será el martes.