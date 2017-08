Elías sobrevivió al terrible choque de 27 de Febrero y Necochea, cuando un automovilista que corría una picada embistió a toda velocidad al Fiat Duna en el que viajaba de acompañante. Su vida cambió ese día: ahora tiene miedo de salir a la noche. Asegura que no recuerda nada del momento del impacto, solamente haber visto el cuerpo sin vida del conductor del Duna, Andrés Muñoz. Y reclama justicia, "que paguen por lo que hicieron, que se queden en la cárcel de por vida".

Por primera vez desde el accidente, ocurrido el pasado viernes 30 de julio, Elías C. habló sobre sus recuerdos de esa madrugada trágica. "Íbamos hablando cosas del trabajo y cuando llegamos a 27 y Necochea venían estos dos... asesinos, ¿cómo se los podría llamar?", señaló, y aseveró que no tiene recuerdos del momento del choque: "No sé más nada, no sé cómo fue el choque, lo único que recuerdo es que después vi un cuerpo en la otra vereda, eso nada más, nada más".

Dijo que Andrés conducía "con precaución, los que no fueron precavidos fueron los otros", y calificó al dueño del auto como "un chico muy cuidadoso, con el cinturón de seguridad, con los semáforos... era muy estricto".

Aseguró que el accidente le "cambió bastante la vida. A la noche no puedo salir por temor, no puedo jugar con mi bebé porque no puedo hacer tanta fuerza... Me estoy recuperando, estoy yendo al médico, al psicólogo".

"Quiero justicia, que esas dos personas vayan a la cárcel, que paguen por lo que hicieron, que se queden ahí de por vida", manifestó Elías.

Y sentenció que todavía no está listo para ver el video de las cámaras de seguridad que muestran el momento del accidente fatal. "Hasta ahí nomás ví, no estoy preparado todavía. De a poquito", concluyó.