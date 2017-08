"Después del choque me bloqueé", dijo el conductor que causó la muerte de una nena

Pablo Aníbal L. dijo que no recuerda nada después de la colisión del viernes, que se bloqueó y que sólo tomó conciencia de que había protagonizado un siniestro de tránsito cuando su mamá, llorando, fue a buscarlo al trabajo y le dijo: "Pablo, chocaste". Desde ese día está detenido. Ayer, durante una audiencia, el juez Juan Andrés Donnola hizo lugar a los pedidos de la Fiscalía y lo imputó de homicidio culposo agravado y le impuso prisión preventiva efectiva mientras se investiga el caso. Lo acusan de haber provocado el incidente en el barrio Las Delicias en el que murió una nena de 8 años y de no haberse quedado en el lugar para asistir a las víctimas.

El viernes a las 7.30 Agustín V., de 19 años, llevaba a la escuela a sus dos hermanos en un Chevrolet Corsa.

Joel, de 13 años, iba en el asiento trasero, y Fiorella, de 8, en el del acompañante. Según detalló ayer el fiscal Walter Jurado, el vehículo circulaba por calle Brandoni de oeste a este y cuando ya traspasaba la línea media de la intersección con Italia, fue embestido por el Chevrolet Agile conducido por Pablo L., que se desplazaba de sur a norte.

El Agile impactó en la parte trasera del Corsa, que volcó y terminó dado vuelta sobre la ochava noroeste.

Por la violencia del choque, Fiorella salió despedida del automóvil y terminó con heridas muy graves. Fue trasladada inconsciente al Hospital Roque Sáenz Peña, adonde falleció.

"Pablo L. omitió pedir ayuda y pese a ver todo lo que había ocurrido se dio a la fuga, siendo encontrado más tarde su auto estacionado en Laprida al 3600", dijo Jurado.

El fiscal explicó que después el sospechoso fue detenido en el supermercado en el que trabaja como empleado, ubicado en San Martín al 3700.

Tras el hecho, algunos testigos dijeron que habían visto al conductor del Agile bajar del auto y mirar las condiciones en las que había quedado el Corsa, para luego volver a subirse y escapar del lugar.

"Conducía en forma imprudente, negligente y sin cuidado de sus deberes", sostuvo Jurado, que entendió que el acusado circulaba a alta velocidad al momento de cruzar la bocacalle en la que ocurrió el siniestro.

El representante del Ministerio Público de la Acusación pidió que Pablo L. quedara imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor y por darse a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas.

De llegar a juicio, el conductor del Agile podría enfrentar una pena de cumplimiento efectivo de entre tres y seis años.

La defensa, ejercida por Gabriela Aranda, rechazó la acusación de la Fiscalía al entender que no está probada la velocidad a la que se desplazaba el auto de Pablo L. ni tampoco a la que lo hacía el otro vehículo.

Además, adujo lo que también sostuvo el acusado cuando hizo uso de la palabra: que se fue del lugar porque se encontraba en estado de shock.

"Actuó en forma mecánica y se fue a su lugar de trabajo. No comprendió la magnitud (de lo ocurrido). Se le puso la mente en blanco, no quiso evadir su responsabilidad", argumentó la defensora.

Estado de shock

Pablo L, dijo eso mismo: "Estaba yendo al trabajo. No recuerdo qué pasó después del choque. Me bloqueé. Entré al trabajo, después entraron los empleados. Y recuerdo cuando entró mi mamá llorando y me dijo: «Pablo, chocaste»". Le dije: «Sí, choqué. Y ahí me di cuenta de lo que había pasado».

El acusado accedió a responder preguntas de la Fiscalía, pero Jurado no hizo ninguna y solicitó que quedara detenido por plazo de ley, es decir, por un mínimo de dos meses.

A su turno, la defensa se opuso y pidió que la medida fuera de cumplimiento domiciliario, pero el juez Donnola hizo lugar al pedido de la Fiscalía al entender que si tras el choque Pablo L. no se quedó en el lugar, el riesgo de fuga a la espera del proceso es real.

De este modo, el automovilista permanecerá detenido mientras se realizan las pericias de rigor para determinar responsabilidades en el hecho.

