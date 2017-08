"No tiene entidad", fue la dura respuesta de Facundo Arana para Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Facundo Arana tuvieron un cortocircuito cuando trabajaban juntos en "Farsantes". El actor, que ahora protagoniza una obra teatral con Araceli González , fue duro al responder sobre un comentario de ella.

"En todos los elencos hay algún quilombete. Yo soy intensa. No tengo el tipo de personalidad que se queda afuera de los conflictos. Me encantaría pero cuando hay un conflicto, aunque no sea conmigo, siempre estoy de un lado. Con una sola persona no volvería a trabajar", aseguró Siciliani la semana pasada.

Las especulaciones no tardaron en llegar y fueron muchos los que aseguraron que hablaba de Arana. Ella no desmintió sino que hasta en alguna ocasión hizo algún gesto como confirmando.

Arana salió al cruce y fue muy duro con Siciliani en su respuesta, ya que también aprovechó para defender a Araceli y Mazzei. "Nosotros laburamos y hablamos de nuestro laburo arriba del escenario. A mí no se me ocurre hablar de terceros. No se me ocurriría", aseguró el actor.

"Como está tan lejos de lo que yo hago, o haría, no le doy entidad. No la tiene entidad", enfatizó Facundo sobre los dichos de Siciliani. "No se me ocurriría decir que no trabajaría con alguien y respeto a los que lo dicen. No está bien o mal, soy yo. Yo hablo con mi trabajo", insistió.