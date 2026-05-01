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Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro

La intervención quirúrgica tuvo lugar en el ICBA, centro al médico al que el actor llegó inicialmente para un control de rutina

1 de mayo 2026 · 12:58hs
Diego Peretti tenía una cardiopatía isquémica.

Diego Peretti tenía una cardiopatía isquémica.

El estado de salud de Diego Peretti preocupó al mundo del espectáculo. Este jueves, el actor de 63 años fue sometido a una operación cardíaca de emergencia y le colocaron un stent. Tras la intervención, el artista pudo regresar a su hogar.

La operación tuvo lugar en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). El intérprete teatral había ido por estudios de rutina, pero los resultados llevaron al equipo médico a recomendarle una angioplastia preventiva con la colocación de un stent para evitar problemas de salud.

Según trascendió, la operación fue ambulatoria y se desarrolló sin inconvenientes con un resultado exitoso. Luego de la intervención, el artista permaneció en observación algunas horas. Tras el alta médica, el actor continúa su reposo en su domicilio. Si se recupera de manera favorable, en tan sólo una semana podría retomar su agenda sobre el escenario.

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Cómo fue la operación a la que se sometió Peretti

Según trascendió, Peretti presentó una cardiopatía isquémica, enfermedad producida por la falta de riego sanguíneo (isquemia) y oxígeno al músculo cardíaco, generalmente causada por la obstrucción de las arterias coronarias debido a la acumulación de colesterol (aterosclerosis).

La cardiopatía isquémica puede manifestarse como angina de pecho o infarto, y representa una de las principales causas de muerte. No obstante, en el caso del actor, la condición fue detectada a tiempo, lo que llevó a una intervención quirúrgica.

La operación a la que debió someterse Peretti consistió en la colocación de un stent, un dispositivo utilizado para restablecer el flujo sanguíneo en arterias coronarias afectadas. Se trata de una práctica habitual en pacientes con este tipo de cuadros.

Por el momento, las funciones de este fin de semana de la obra de teatro "El jefe del jefe", protagonizada por Diego Peretti y Federico D'Elia, fueron canceladas. Sin embargo, si el artista evoluciona de manera favorable, podría retomar su agenda laboral la próxima semana.

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