La China Suárez contra todos: respondió críticas y apuntó contra Yanina Latorre

Cabe destacar que la ex "Casi Ángeles" fue objeto de constante de críticas y cuestionamientos desde que comenzó su relación con el futbolista del Galatasaray. Sin embargo, la actriz suele evitar las confrontaciones y, en general, responde con indirectas desde sus redes sociales. De hecho , en su última entrevista con Gustavo Méndez apenas se tocó el tema y prefirió no referirse a los ataques mediáticos que recibe.

No obstante, este martes, mientras disfrutaba de su estadía en Turquía junto a sus tres hijos, se tomó un momento para responder preguntas y comentarios de sus seguidores en su cuenta de Instagram. En ese contexto, volvió a estallar contra Yanina Latorre con una frase contundente: "¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias", escribió la actriz.

Qué le dijo La China Suárez a sus seguidores

Todo comenzó este martes por la tarde cuando, luego de compartir videos de una tarde soleada donde sus hijos jugaron en la pileta con Mauro Icardi, la China Suárez subió a instagram una imagen que versaba: “Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierda a todas”.

"Sé mucho más de lo que creen", enfatizó la actriz.

Luego publicó una imagen con un sticker de cajas de preguntas. La idea era que allí sus seguidores pudieran depositar un mensaje dedicado a al actriz. Fue en ese momento cuando la China le hizo frente a las criticas y se encargó de responder uno por uno los comentarios, incluso los más ofensivos.

Una de la primeras preguntas abordaba el rumor de que la actriz era un obstáculo para que Mauro pueda vincularse con las hijas que comparte con Wanda Nara. Frente a ello al actriz respondió: “No saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada ".

Otro usuario le escribió: “¿Qué se siente que los lujos que tenés hoy solo te los puede dar un macho y no vos misma?”. Sin evadir el ofensivo comentario al actriz respondió “Trabajo desde los 10 años. Y ahora tengo un novio generoso que me malcría y me hace regalos siempre”. En este sentido, otro de sus seguidores escribió: “¿Vos entendés que Mauro no es el papá de tus hijos?”, a lo que la China respondió: “Obvio. Las que no lo entienden son ustedes. Mis hijos tienen a sus papás gracias a Dios”.

Un comentario de un usuario apuntaba a su rol de madre en medio de este escándalo. Precisamente, le preguntó si no le preocupaba que sus hijos la googleen y encuentren todos comentarios negativos sobre ella. La China respondió: “Mis hijos no googlean pues son menores los 3. También es una oportunidad para contarles que existen muchas mentiras y gente malintencionada. Ayudar a forjar su carácter”.

En ese momento la actriz se encargó de exponer el perfil de una usuaria que le había hecho un comentario en una de sus fotos publicados. La usuaria le había comentado “Baqueteada ya eh…”, a lo que la China respondió “Ay moni… que valor”. De esta forma, la actriz se encargó de publicar una captura de pantalla del intercambio de comentarios junto a una fotos del rostro de su seguidora, luego detalló que la misma es empleada de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.

El cruce de la China Suarez con Yanina Latorre

Mientras la China Suárez respondía en sus redes sociales a cada uno de sus comentarios de sus seguidores, Yanina Latorre abordó el tema desde su programa de televisión “Sálvense quien pueda”.

Entonces comenzó a revelar chats privados con la China Suarez. “Voy a mostrar todo el chat que tengo con la China para que conozcan a la verdadera Eugenia Suárez y cómo trata a las mujeres y lo machista que es”, comenzó la panelista.

A continuación, en la pantallas el programa compartió un fragmento de una conversación privada con la actriz. “Que me humillen públicamente con audios como te paso a vos? NOO gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos ", versaba uno de los mensajes de la China haciendo referencia al escandalo que protagonizó la panelista en el año 2017, cuando se filtraron los audios de su pareja Diego Latorre con su amante.

Contundente, Latorre respondió en vivo: “Yo no humillo a nadie. Yo era la víctima, como Wanda, como Tobal, como Pampita, como todas las que vos le cagaste la vida. Fui tan víctima como hoy Francesca e Isabella, que están en la casa sin ir al colegio porque vos te estás quedando con el éxito del papá. Porque ellas quieren estar con el papá y vos no lo permitís”.

En ese momento, la conductora comentó que las hijas de Wanda se encuentran pasando un difícil momento y que están contenidas con un psiquiatra. También reveló que el jugador del Galatasaray accedió a no subir fotos de los hijos de la actriz para cuidar a Francesca e Isabella, sin embargo es la actriz quien rompe este acuerdo. "Pero vos, China, subiste una foto de Icardi nadando con tus tres pibes. Sos mala. Y meteme cuarenta juicios si querés", comentó la panelista

La respuesta en vivo de la China Suárez

En paralelo, la ex "Casi Ángeles" respondió a la acusaciones de Latorre desde sus historias de Instagram. Volvió a publicar el chat filtrado por Latorre y en tono desafiante escribió: "Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse es necesario".

