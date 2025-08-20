La Capital | Economía | actividad

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El indicador que elabora el Indec mostró una baja mensual de 0,7 %. El segundo trimestre casi no presentó crecimiento. Malos pronósticos

20 de agosto 2025 · 22:10hs
La producción industrial sigue operando en niveles inferiores a los del año 2022. Crecen las importaciones.

La producción industrial sigue operando en niveles inferiores a los del año 2022. Crecen las importaciones.

La actividad económica experimentó en junio su segunda caída mensual consecutiva (-0,7 %) y la cuarta en seis meses. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirman el freno que experimenta la economía desde principios de año y que se profundizará con la fuerte suba de las tasas de interés.

En el análisis mensual, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) se achicó 1,3 % entre febrero y junio. La comparación interanual, influenciada por la profunda depresión del 2024, muestra un crecimiento de 6,4 %, un número difícil de encajar con la experiencia.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina señaló que las cifras desestacionalizadas del Indec “confirman el amesetamiento” de la economía y advirtió que “hay riesgo de recesión en dos semestre”. Es que el Emae del segundo trimestre trepó sólo 0,1 % vs el primero.

La semana pasada, un informe de la Fundación Mediterránea había proyectado que en el segundo trimestre del año la actividad económica cerraría con un crecimiento cercano al 1 %, apenas la mitad del crecimiento registrado en el último cuarto del 2024.

Marco Kofman, economista del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), señaló que los indicadores económicos “venían mostrando ya desde fin del año pasado un escenario de crisis”. Y sobre fines de junio, recordó, comenzó a expresarse con mayor claridad la fragilidad del sector externo.

Fausto Spotorno, director del centro de estudios económicos Orlando Ferreres Y Asociados, señaló que la suba de tasas dispuesta por el Banco Central tendrá impacto en la actividad económica, que “va a quedar frenada por un tiempo”.

Proyecciones negativas

En este marco, las proyecciones del estudio Orlando J. Ferreres, que elabora uno de los índices de actividad económica más consultados, son las de un freno en la actividad. “Todavía no la estamos viendo caer pero al frenarse los bancos se frena el crédito y con ello algunos mercados de consumo como el de los autos”, indicó.

Desde la consultora ACM recordaron que luego de la contracción inicial de la economía mileísta, la actividad tocó un mínimo en abril de 2024. Desde entonces, transitó una trayectoria de recuperación que se extendió hasta febrero de 2025. Sin embargo, en marzo se registró una contracción mensual significativa.

Por su parte, desde LCG, resaltaron que, con altas y bajas, la economía acumula una caída de 1,3 % en los últimos cuatro meses. “La contracción de apenas 0,6 % contra diciembre se explica por el crecimiento del primer bimestre del año. Podría pensarse que el crecimiento rebote terminó y la economía empieza a amesetarse en niveles más bajos que los de mediados de 2022, que fue el último pico”, ampliaron.

El Banco Provincia presentó este miércoles un innovador sistema automatizado para adelantar datos vinculados a la actividad económica. Según sus primeras estimaciones, la economía se contrajo 0,4 % en las últimas cuatro semanas, ante la volatilidad en el precio del dólar y las tasas de interés.

Desde LCG proyectan un crecimiento en torno al 4,5 %-5 % anual para 2025, de los cuales cuatro puntos porcentuales se explicarán por el arrastre estadístico que dejó el último dato del año pasado.

Industria metalúrgica

Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la industria metalúrgica continuó estancada en julio y el uso de la capacidad instalada está en mínimos históricos. Si bien mejoró 0,3 % respecto del mes anterior, sigue 15 % por debajo de los picos históricos y con un uso de la capacidad instalada en apenas 45 %.

Los subsectores estratégicos continúan en retroceso y el empleo mantiene su tendencia a la baja. Dentro de la industria se observaron caídas en autopartes (-2,9 %) y bienes de capital (-1,8 %), considerados estratégicos para el entramado productivo. En contraste, ramas como maquinaria agrícola y carrocerías y remolques mostraron incrementos de hasta 17,7 %. Excluyendo estas mejoras puntuales, el resto del sector exhibió una caída interanual del-1 %.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria “muestra señales de estancamiento y en niveles muy bajos”, a lo que se suman importaciones en volúmenes récord. “La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro. Un ejemplo claro es la habilitación de maquinaria usada sin criterios técnicos: se bajan los estándares, se erosiona la competitividad y se pierde empleo local”, subrayó.

Las empresas no prevén una recuperación en los próximos meses y deberán apelar a suspensiones para evitar despidos de personal, a la espera de la reforma laboral. Así como también insisten en la rebaja de impuestos municipales y señalan que los costos generados por las aseguradoras de trabajo le meten presión a los costos totales.

Noticias relacionadas
Ecommerce. El ticket promedio a nivel nacional fue de $102.449 pesos durante el primer semestre del año.

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

El costo de la canasta básica alimentaria creció 3,3% en julio, según informó la Usina de Datos de la UNR.

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

Hidrovía en tiempos de licitación

Hidrovía: luz verde de entidades de la agroexportación al calado y tarifas

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Lo último

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Newells tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

Newell's tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", publicó la ministra Bullrich en redes sociales

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro
La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Ovación
Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newells está a un paso de ir al Santos de Neymar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newells está a un paso de ir al Santos de Neymar

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Policiales
Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

La Ciudad
En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno estudia aumentar prestaciones para discapacidad
Política

El gobierno estudia aumentar prestaciones para discapacidad

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina
La Ciudad

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina

Una persona quedó atrapada tras un choque en la autopista a Santa Fe
LA REGION

Una persona quedó atrapada tras un choque en la autopista a Santa Fe

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias