Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

A pocos días del lanzamiento de su EP "Perfectas", la artista contó cómo vivió aquel momento y respondió a las críticas que recibe en redes sociales.

21 de agosto 2025 · 13:05hs
Emilia Mernes respondió a las críticas en redes sociales

La cantante Emilia Mernes se encuentra atravesando una nueva etapa de su carrera musical. La entrerriana está en plena gira de prensa por el lanzamiento de su nuevo EP "Perfectas" y, en una de las últimas entrevistas, se animó a hablar por primera vez de una incómoda situación que vivió años atrás cuando le preguntaron sobre el gobierno de Javier Milei.

Con su nueva producción, Emilia busca responder al odio constante que recibe en redes sociales y desafiar los estereotipos de belleza que se le imponen. En ese marco, participó del podcast "Hablé algo con alguien", de Sofi Carmona, donde no esquivó ninguna pregunta.

Cabe recordar que la artista suele ser señalada en redes por no expresar públicamente su postura sobre la actualidad política de Argentina. Incluso, en varias ocasiones fue objeto de burlas y memes por su manera de actuar frente a estas cuestiones.

Fue así como en esta última charla, la cantante recordó el famoso episodio que vivió en un medio español cuando le consultaron por el gobierno de Javier Milei y, al no responder, se convirtió en blanco de críticas.

El momento incómodo de Emilia Mernes

A comienzos de 2024, la cantante fue consultada en una entrevista por los ajustes del gobierno de Javier Milei. “Los argentinos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de Milei. Entonces mi pregunta es como mujer, argentina y artista, ¿cómo estás viviendo un poco esto que se generó?”, consultó la entrevistadora

Al finalizar la pregunta, se vio como Emilia miraba detrás de cámaras a su manager y permanecía en silencio. En su lugar, una voz respondió: “No vamos a hablar de política”. El momento se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios se mostraron en contra de la falta de posicionamiento de la cantante argentina.

emilia no habla de politica

La respuesta de Emilia Mernes

Un año y medio después de aquel episodio, Mernes habló por primera vez sobre el momento incómodo. En una charla íntima con Sofia Carmona, Emilia confesó: “A veces vuelvo atrás y digo: '¿por qué hice esto?'". Fue así como la entrevistadora le preguntó: “¿Te pasa de volver atrás y decir 'acá debería haber hecho esto'?”

La argentina respondió: “Sí me pasa, cuando me preguntaron de política y no respondí. Que quedé tiesa como el meme. No tenía la respuesta. Venía como muy fuera de la situación, no estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España, promocionando el disco". En este sentido, agregó que en aquel momento no se sentía capacitada para dar una respuesta, sin embargo reconoció que no estuvo bien el hecho de que otra persona contestara por ella.

Luego, opinó: "Está bien decir 'no sé' sobre algo. Sobre política no sé, pero sí estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país. Mis papás son jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en universidad pública. Me interpela lo que pasa en mi país".

"El problema es que me piden una explicación a mí, o una respuesta a mí y yo no las tengo. Hago lo que puedo con lo que tengo y trato de poner mi grano de arena siempre, pero me siento muy subestimada", reconoció la cantante.

