Central: los que tienen el puesto asegurado para el clásico y las dudas que debe resolver Holan

Holan define el once “ideal” de Central para afrontar el clásico del sábado por la tarde en el Gigante de Arroyito. ¿Vuelve el doble cinco, juega Campaz?

Absorbido por la marca de Riestra. El colombiano Campaz viene cumpliendo pobres tareas. No tendría un lugar seguro como titular en Central en el derbi de la ciudad.

En la búsqueda y haciendo ajustes. Así transita Ariel Holan la semana previa al clásico. Es que el entrenador de Rosario Central sabe que, persiguiendo el objetivo de conseguir un resultado positivo el próximo sábado ante Newell’s, será importante mejorar el funcionamiento colectivo del equipo.

En este sentido, cabe la pregunta: ¿volverá a jugar con dos delanteros definidos, como lo hizo el sábado pasado frente a Deportivo Riestra en el Gigante, o regresará al sistema anterior para rearmar el 4-2-3-1 más combativo, que tan buenos resultados le dio en el primer semestre del año, en el torneo Apertura? Y una de las principales dudas: ¿seguirá de arranque el colombiano Jaminton Campaz?

A partir de estos interrogantes flota la sensación de que, para decidir esta cuestiones, antes Holan tendrá que saber si podrá contar o no con Federico Navarro, que se recupera de un problema muscular. Con Navarro a disposición, la chance de volver al “doble cinco” será más concreta. Y el volante se metería al equipo en lugar de Enzo Copetti.

¿Veliz junto a Copetti?

De lo contrario, si no cuenta con Navarro, el DT del Canalla podría inclinarse por mantener a Copetti como compañero de ataque de Veliz, como lo hizo ante Riestra. Aunque también podría incluir otro volante para que se complemente con Ibarra, y dejar a Veliz con menos compañía en ofensiva.

También hay que contemplar que Facundo Mallo estaría llegando al clásico con lo justo en lo físico, tras recuperarse de un problema muscular que lo dejó fuera del partido anterior frente a Riestra. Si el uruguayo no se repone a tiempo, su lugar sería cubierto por Juan Cruz Komar, que lo viene haciendo en buen nivel.

En el lateral derecho de Central

Además, el lateral derecho de la defensa todavía no tiene dueño absoluto. Emanuel Coronel, titular frente a Riestra, y Enzo Giménez, ingresó en el tramo final de ese partido, vienen disputando por esa plaza. Aunque el paraguayo Giménez también puede ser compañero de Ibarra en el centro del campo, eso siempre que Navarro no esté okey para jugar el sábado.

Con este panorama, los que tendrían su lugar seguro para jugar el clásico el próximo sábado serían: Jorge Broun, Carlos Quintana, Agustín Sández (se repone de una molestia en el pubis), Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Alejo Veliz. ¿Y Jaminton Campaz? El colombiano viene cumpliendo pobres tareas. Y si bien no es el único que está mostrando un nivel muy inferior al que tuvo en etapas anteriores, no tendría un lugar seguro como titular.

Campaz o Santi López

Si Campaz no arranca en el once inicial, su lugar podría ser cubierto, entre otros, por Santiago López. El delantero que llegó a préstamo desde Independiente a principio de año dejó atrás una lesión en el tobillo derecho. Y ya sumó minutos la fecha pasada ante Riestra en el Gigante.

El plantel auriazul entrenó este miércoles por la tarde en el country de Arroyo Seco. Y volverá a practicar este jueves y el viernes, en turno matinal, para cerrar la preparación de cara al clásico del sábado. El mismo viernes, los futbolistas que sean citados por el cuerpo técnico quedarán concentrados en el hotel del country para el juego del sábado, cuando desde las 17.30 Central reciba a Newell’s en el Gigante, con arbitraje de Darío Herrera.