La Capital | La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

En 2006 el hombre se casó con la mamá de quien hoy tiene 24 años y conformaron un nexo paterno. El padre biológico es colombiano y en 2010 perdió la patria potestad por ausentarse de la vida de su hija biológica.

20 de agosto 2025 · 21:41hs
En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

"Esta historia tuvo dos grandes emociones: cuando se dicta la sentencia donde Valeria recibe sus nuevos datos filiatorios y luego cuando en el DNI la joven vio plasmada en su identidad el apellido de su padre adoptante". De esta forma, la abogada Adriana Gulotto explicó el caso de su clienta, una mujer que tuvo una hija en Colombia, se divorció y en la Argentina se casó en 2006 con quien luego de un largo trámite de unos 15 años es no solo su marido sino el padre filial de esta joven que ahora tiene 24 años de edad.

La resolución judicial le otorgó a Ángel la adopción por integración con carácter pleno de Valeria, la joven cuya madre es colombiana pero se asentó en la Argentina hace más de dos décadas y hace 19 años atrás contrajo enlace con este hombre que ahora ejerce la paternidad filial plena.

Este desenlace llega luego de un largo derrotero judicial con diligencias en el país centroamericano y trámites que se demoraron en el tiempo. Finalmente la hija tiene la identidad anhelada: porta el apellido de su padre adoptivo y de su madre.

Desde que tenía un año y medio el padre biológico cortó cualquier vínculo con su hija y se desentendió de quien era una bebé. Dicha interrupción crónica y permanente del nexo padre-hija abarcó su desatención en necesidades alimentarias, económicas y en lo afectivo. La situación quedó plasmada en la sentencia que emanó el Juzgado de Familia Nº4 de la ciudad colombiana de Barranquilla en la que al padre biológico se le quitó la patria potestad en septiembre de 2010.

Fue así, que esa bebé llegó a la Argentina con su madre y a sus 5 años de edad. A lo largo de su infancia y su adolescencia no registró recuerdo de la familia de su padre. Y en contraposición su centro de vida giró en torno a su madre, el marido de ella, y los integrantes de la nueva familia ampliada.

Con idas y vueltas y el trámite avanzado, fue así que la jueza de Familia, María José Diana, del Tribunal Colegiado Nº3 de Rosario dispuso que “independientemente de las condiciones impuestas por la legislación de Colombia para los trámites de la adopción de integración, a los fines de evitar futuras nulidades, se consideró pertinente notificar al progenitor el inicio de estas actuaciones”.

En otro párrafo de su resolución, la magistrada señaló que la adopción de integración no está destinada a excluir, extinguir o restringir vínculos sino a ampliarlos mediante la integración de una persona a un grupo familiar ya existente, al que un niño o adolescente conforma con su progenitor.

Y consideró que “lo que se persigue es brindar a las relaciones humanas ya establecidas un reconocimiento jurídico y otorgarle un ropaje legal a la función de padre o madre que en los hechos se ejerce. Es decir, se reconoce una conformación determinada de la familia ya desarrollada en la realidad”.

Adriana Gulotto, abogada del padre adoptivo brindó otras consideraciones. La letrada resumió que toda la nueva filiación demoró unos 15 años de trámites. "Desde el 2010 plantearon que sea escuchado el progenitor biológico, pero en 2017 pero luego se determinó que la patria potestad pertenecía a la madre y ése año comenzó el trámite de adopción de Ángel por integración que es una tipo muy específico. Hubo que probar los vínculos familiares con la integración de Valeria y la ampliación de sus vínculos. Y la Justicia tuvo presente todos los actos en la vida de ésta niña", marcó Gulotto.

Ahora con 24 años y una nueva filiación, Valeria quedó cautivada por su nueva acta de nacimiento, y quedó sorprendida con el reconocimiento de sus derechos que había peticionado por años. "Ver el apellido de quien es su padre y volcado en su DNI fue de una profunda emoción", recordó la abogada.

Noticias relacionadas
Autoridades locales y provinciales, y referentes de Fundación El Libro, presentaron la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Farmacéuticos alertan por la venta online de pastillas truchas de Ozempic.

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Distintos gremios se congregaron este miércoles en las puertas de Iapos.

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

La lluvia no dio tregua este martes en la ciudad.

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Lo último

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Newells tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

Newell's tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", publicó la ministra Bullrich en redes sociales

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro
La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Ovación
Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newells está a un paso de ir al Santos de Neymar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newells está a un paso de ir al Santos de Neymar

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Policiales
Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

La Ciudad
En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno estudia aumentar prestaciones para discapacidad
Política

El gobierno estudia aumentar prestaciones para discapacidad

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina
La Ciudad

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina

Una persona quedó atrapada tras un choque en la autopista a Santa Fe
LA REGION

Una persona quedó atrapada tras un choque en la autopista a Santa Fe

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias