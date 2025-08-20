La Capital | Ovación | Libertadores

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

San Pablo derrotó a Atlético Nacional por los octavos de final del certamen continental y sus hinchas recordaron a un exDT que hizo historia con el Canalla

20 de agosto 2025 · 17:04hs
En una típica y tensa jornada de Copa Libertadores, San Pablo venció por penales a Atlético Nacional, luego de igualar 1 a 1, y clasificó a los cuartos de final del certamen. La victoria no fue una más para los hinchas del equipo paulista, que pudieron desquitarse de un viejo duelo que tuvo a un ídolo de Central como protagonista.

Además del boleto a la siguiente fase, el triunfo para los brasileños sirvió para sacarse la espina del último duelo contra los colombianos, cuando el Verde le ganó al equipo comandado en ese momento por Edgardo “Patón” Bauza por las semifinales de la Copa Libertadores 2016, en una dolorosa eliminación para los dirigidos por el exentrenador de Central.

Con la alegría de ser vencedores, los hinchas del Tricolor no se olvidaron del entrenador nacido en Granadero Baigorria y le dedicaron una sentida carta, que fue compartida por Maximiliano, el hijo de Bauza, en redes sociales

La carta al Patón Bauza

El blog Tricolor Raíz celebró la victoria por penales de San Pablo, ahora a cargo del argentino Hernán Crespo, ante Atlético Nacional con varias publicaciones, entre ellas destacaba la actuación del arquero paulista Rafael Cabral Barbosa que fue figura en la tanda definitoria. Sin embargo, cuando la algarabía mermó un posteo con la imagen del Patón Bauza sorprendió y conmovió a propios y extraños.

Querido Patón, te escribimos con el corazón lleno de emoción y gratitud. Sabemos la batalla silenciosa que enfrentas todos los días, pero queremos que sepas que, así como nunca nos dejaste en el campo, nunca olvidaremos lo que significas para nosotros”, comenzó el texto en homenaje al entrenador que dirigió a San Pablo en 2016, justo antes de tomar las riendas de la selección argentina.

La publicación menciona “la injusticia” en 2016 contra Atlético Nacional. Los hinchas aún recuerdan cuanto San Pablo y los colombianos se enfrentaron por la semifinal de la Copa Libertadores de ese año. La victoria en la ida fue para el equipo de Medellín por 2 a 0 en Brasil y en la vuelta fue victoria de los locales 2 a 1 con polémica: tras el segundo tanto, el árbitro chileno Patricio Polic expulsó a Diego Lugano y Wesley dejando con nueve jugadores a los de Bauza. Además, los visitantes reclamaron por un penal no cobrado sobre el final del primer tiempo y un arbitraje tendencioso en el duelo de ida.

Volviendo nueve años atrás, los hinchas del Tricolor se rindieron ante el liderazgo de Bauza: “Hemos visto tu dolor, sentimos tu indignación, y más que eso, nos unimos en torno a tu liderazgo y dignidad. Fuiste y siempre serás un símbolo de lucha, coraje y carácter”.

Bauza para San Pablo

Casi una década después de aquella triste jornada para Bauza y sus dirigidos, San Pablo volvió a enfrentarse a Atlético Nacional “y de alguna manera vengamos esa amarga noche”. El dolor de la derrota en 2016 perduraba en el inconsciente de los hinchas paulistas: “No fue sólo una victoria en el campo, fue la victoria de la memoria, la justicia y el amor que sentías por San Pablo”, agrega el texto publicado en Instagram.

Antes de terminar, la carta expresa el más emotivo recuerdo y dedicatoria para el Patón: “Aunque la mente a veces insista en borrar partes de esta historia, te pedimos que guardes en tu corazón lo que nunca dejaremos de recordar: eres eterno. Queda grabado para siempre en el alma de cada hincha que lloró, sonrió y soñó a su lado en aquella Libertadores 2016. ¡Esta victoria también es tuya, porque, al final, fuiste tú quien nos enseñó a nunca rendirnos y a dejar de creer en una noche de Copa! Con cariño, respeto y eterna gratitud de todos nosotros, que siempre te recordaremos”.

La publicación se llenó de comentarios y reacciones que elevaron la figura de Edgardo Bauza, que dirigió en 48 ocasiones a San Pablo, alcanzando la mencionada semifinal y obteniendo poco más del 44% de los puntos.

Cómo está el Patón Bauza

Maximiliano Bauza habló sobre el estado de salud de su padre, el Patón, ídolo de Central. “Siempre que estoy en Ecuador es parada obligatoria ir a visitarlo a Quito. Mi viejo está bien físicamente, pero en lo cognitivo ya avanzó bastante, pero lo más importante es que está bien cuidado y que se lo ve bien. Yo creo que está como en su mundo, por así decirlo, pero en un mundo en el que se ve que no la está pasando mal porque sonríe, sale a caminar, desde ese lado estamos tranquilos”, dijo Maxi en diálogo con el stream La Cicloneta.

Por su parte, Maxi también habló del reconocimiento que le hizo el club de Boedo al ponerle el nombre de Edgardo al vestuario local. “Fue muy lindo el reconocimiento. Ahora también le hicieron uno en Liga de Quito que también fue muy emocionante y están buenas esas cosas. Liga, en su momento, también hizo Una Noche Blanca en la que estuvieron todos los jugadores de esa época y ver a los jugadores emocionarse y ver a mi viejo es muy lindo. Era lo que siempre me marcaba mi viejo: que te recuerden así, vale más que cualquier otro título”, confió Maxi.

