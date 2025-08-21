La Capital | Información General | restos humanos

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Cristian Graf está apuntado por los investigadores por el crimen de Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que desapareció en 1984

21 de agosto 2025 · 16:24hs
Diego Fernández Lima en 1984 y Cristian Graf en la actualidad

Diego Fernández Lima en 1984 y Cristian Graf en la actualidad

El hallazgo de restos humanos en una casa donde vivió Gustavo Cerati fueron reveladores para dar certezas a la desaparición, y muerte, de Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que en julio de 1984 no regresó a su casa. El caso frenado por falta de pruebas, ahora avanza con un amigo de la víctima como principal acusado.

Obreros que trabajaban en una vivienda ubicada en Congreso al 3700, en el barrio de Coghlan, cuando el 31 de mayo descubrieron restos humanos y pertenencias. La noticia redobló la atención de todos porque en ese lugar habían vivido Gustavo Cerati, Hilda Lizarazu y la artista plástica Marina Olmi, hermana de Boy.

Ante el hallazgo, el equipo de forenses trabajó sobre los restos y determinó que se trataba de Diego Fernández Lima, un joven que el 26 de julio de 1984 había salido de su casa para visitar a un amigo, pero nunca llegó a destino y por el que su familia reclamó por más de cuatro décadas.

El cuerpo de Fernández Lima fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios y el pozo medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo. Obreros que realizaban excavaciones para efectuar una demolición en el inmueble descubrieron los restos y fue la familia Graf la que alertó a la policía, a partir de allí, Cristian, compañero de Fernández Lima quedó como el principal sospechoso.

Rompió el silencio

No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”, dijo Cristian en una entrevista a TN. Graf es el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima.

El hombre, que hoy tiene 56 años, dijo poner las manos en el fuego por su familia y dejó entrever que el cadáver pudo haber llegado a ese lugar plantado por otra persona. “De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”, remarcó Graf.

“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, aseguró el único sospechoso, que dijo no ser amigo de Fernández Lima, ni formar parte del círculo de amistades de Diego. “Nunca vino a mi casa. Jamás. Ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco obviamente a las familias”, contó Graf.

Cristian Graf remarcó que su hermana insistió en llamar a la policía. Y lamentó que lo hayan ligado al crimen solo porque eran compañeros de colegio: “Dijeron, ah, ¿era del colegio? Listo, ya está, es él. Y lo dieron como caso cerrado. Es él. De mi lado es como que te da bronca porque al saber que no sos vos, es como que te acusan de algo que no es".

Por último, Graf lamentó ser parte de la investigación: “Cuando se sepa quién fue vamos a estar todos en paz, tanto a la familia Fernández como a nosotros. Igual va a quedar todo como manchado, pero bueno, por lo menos va a quedar aclarado".

Principal sospechoso

Si bien los restos fueron encontrados en la casa en la que vivió Cerati en los 90, el poso que se excavó para sacar todos los restos y pertenencias alcanzó a la vivienda lindera, perteneciente a Cristian Graf, un compañero de colegio de Fernández Lima.

Fue la propia hermana de Graf que se sorprendió con el hallazgo y llamó Policía cuando los obreros encontraron los huesos, que tiempo después se supo que era el joven desaparecido en 1984. En ese momento Graf se acercó a la vereda de la casa y ofreció varias hipótesis del origen de los huesos, según cuentan los obreros.

Primero dijo que había una iglesia en el lugar, luego que en el siglo XIX había un establo y que los huesos podían ser de un caballo. También indicó que durante la construcción de una pileta se niveló el terreno con tierra traída en camiones y que de allí podrían provenir los huesos.

Noticias relacionadas
El Ministerio de Salud de la Nación es conducido Mario Lugones

Fentanilo contaminado: el Ministerio de Salud de la Nación no será querellante y será investigado

En qué consiste el proyecto de modificación del huso horario

Cambio en el huso horario en Argentina: qué efectos tendría en la vida cotidiana

Fentanilo contaminado: familias de víctimas piden ley para garantizar control de medicamentos.

Familias de víctimas piden ley para garantizar la cadena de control de medicamentos

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.

Uno por uno, quiénes son los detenidos

Ver comentarios

Las más leídas

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Lo último

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

El presidente estará presente en Rosario en el aniversario de la institución. Protocolo cerrado y una visita express con poco contacto con la dirigencia

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Ovación
Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica
OVACIÓN

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Policiales
El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

La Ciudad
Las universidades públicas debaten en Rosario: Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas
La Ciudad

Las universidades públicas debaten en Rosario: "Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas"

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio
Política

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder