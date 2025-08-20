La Capital | Economía | ecommerce

Ecommerce en alza y con pasaporte: el 8 % de los argentinos realizó operaciones internacionales por primera vez en 2025

La facturación del comercio electrónico subió 79 %. El 8 % de los argentinos realizó su primera compra internacional en línea durante 2025

20 de agosto 2025 · 22:12hs
Ecommerce. El ticket promedio a nivel nacional fue de $102.449 pesos durante el primer semestre del año.

Ecommerce. El ticket promedio a nivel nacional fue de $102.449 pesos durante el primer semestre del año.
Ecommerce en alza y con pasaporte: el 8 % de los argentinos realizó operaciones internacionales por primera vez en 2025

El ecommerce creció 79 % durante la primera mitad del año, respecto al mismo período de 2024, reveló la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Las categorías que más contribuyeron a la suba de la facturación fueron electro, herramientas y construcción, y accesorios para autos y motos.

Un dato destacado del informe: en lo que respecta a las compras internacionales online, el 8 % de los argentinos realizó su primera compra de este tipo en 2025. Además, 4 de cada 10 argentinos declararon ya haber realizado una compra online internacional alguna vez. La participación es más alta entre quienes ya estaban familiarizados con comprar en plataformas nacionales.

"El ecommerce local ya alcanzó una etapa de madurez: está presente en todos los rangos etarios y regiones del país. En cambio, el comercio internacional online todavía es terreno de los early adopters, que se animan a explorar nuevas fronteras digitales. La mitad de quienes realizaron compras online internacionales lo hicieron en los últimos seis meses. Este comportamiento fue impulsado, principalmente, por residentes de CABA y personas menores de 34 años”, señala el estudio.

Si bien era previsible que la mayoría de las compras internacionales online se realizaran a través de Mercado Libre, dada su sólida presencia en Argentina, resulta destacable el rápido crecimiento de Temu y Shein durante el primer semestre. Desde diciembre de 2024, Argentina implementó medidas para simplificar las compras internacionales mediante plataformas CBT. Se eliminaron los aranceles aduaneros para los primeros u$s400 de cada envío, se amplió el límite de importación por pedido de u$s1.000 a 3.000, y se autorizó realizar hasta cinco envíos anuales bajo estas condiciones. Esto facilitó el gran crecimiento de Temu y Shein que no eran opciones posibles para los compradores argentinos.

Incentivo del consumo a través del ecommerce

La cámara presentó los resultados de su estudio de mitad de año y destacó un crecimiento en la facturación del 79 % en comparación con la primera mitad de 2024 (vs 39,04 % en el mismo período del año anterior), alcanzando un total de $15.317.918 millones de pesos (quince mil millones trescientos diecisiete mil novecientos dieciocho).

Las órdenes de compra fueron 149,5 millones -un incremento del 46 % vs los primeros 6 meses de 2024- y se registraron 203,9 millones unidades vendidas, con alimentos y bebidas como la categoría más destacada en unidades, seguida de herramientas y construcción y hogar, muebles y jardín. El ticket promedio del primer semestre de 2025 fue de $102.449 pesos.

“Estos resultados reflejan que el comercio electrónico sigue consolidándose como un canal clave para el consumo en Argentina. Desde Cace creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. Impulsamos a nuestros socios y no socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo” explicó Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

cace

Con estos resultados, desde Cace destacaron que se reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del ecosistema digital en el país, promoviendo la innovación y el acceso a más y mejores opciones para los consumidores. "El crecimiento sostenido del ecommerce refleja no solo un cambio en los hábitos de compra, sino también una oportunidad estratégica para que empresas de todos los tamaños potencien su presencia en el mercado online", subrayaron.

Noticias relacionadas
El costo de la canasta básica alimentaria creció 3,3% en julio, según informó la Usina de Datos de la UNR.

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

Hidrovía en tiempos de licitación

Hidrovía: luz verde de entidades de la agroexportación al calado y tarifas

el dolar oficial subio y el blue en rosario sigue en el freezer

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Dos candidatos buscan quedarse con la conducción de la Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Lo último

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Newells tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

Newell's tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", publicó la ministra Bullrich en redes sociales

Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro
La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Ovación
Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newells está a un paso de ir al Santos de Neymar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newells está a un paso de ir al Santos de Neymar

Un DT que dirigió a Maxi Rodríguez en Newell's está a un paso de ir al Santos de Neymar

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Policiales
Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

La Ciudad
En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno estudia aumentar prestaciones para discapacidad
Política

El gobierno estudia aumentar prestaciones para discapacidad

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina
La Ciudad

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina

Una persona quedó atrapada tras un choque en la autopista a Santa Fe
LA REGION

Una persona quedó atrapada tras un choque en la autopista a Santa Fe

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias