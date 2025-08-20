Ecommerce en alza y con pasaporte: el 8 % de los argentinos realizó operaciones internacionales por primera vez en 2025

La facturación del comercio electrónico subió 79 %. El 8 % de los argentinos realizó su primera compra internacional en línea durante 2025

El ecommerce creció 79 % durante la primera mitad del año , respecto al mismo período de 2024, reveló la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Las categorías que más contribuyeron a la suba de la facturación fueron electro, herramientas y construcción, y accesorios para autos y motos.

Un dato destacado del informe: en lo que respecta a las compras internacionales online, el 8 % de los argentinos realizó su primera compra de este tipo en 2025. Además, 4 de cada 10 argentinos declararon ya haber realizado una compra online internacional alguna vez. La participación es más alta entre quienes ya estaban familiarizados con comprar en plataformas nacionales.

"El ecommerce local ya alcanzó una etapa de madurez: está presente en todos los rangos etarios y regiones del país. En cambio, el comercio internacional online todavía es terreno de los early adopters, que se animan a explorar nuevas fronteras digitales. La mitad de quienes realizaron compras online internacionales lo hicieron en los últimos seis meses. Este comportamiento fue impulsado, principalmente, por residentes de CABA y personas menores de 34 años”, señala el estudio.

Si bien era previsible que la mayoría de las compras internacionales online se realizaran a través de Mercado Libre, dada su sólida presencia en Argentina, resulta destacable el rápido crecimiento de Temu y Shein durante el primer semestre. Desde diciembre de 2024, Argentina implementó medidas para simplificar las compras internacionales mediante plataformas CBT. Se eliminaron los aranceles aduaneros para los primeros u$s400 de cada envío, se amplió el límite de importación por pedido de u$s1.000 a 3.000, y se autorizó realizar hasta cinco envíos anuales bajo estas condiciones. Esto facilitó el gran crecimiento de Temu y Shein que no eran opciones posibles para los compradores argentinos.

Incentivo del consumo a través del ecommerce

La cámara presentó los resultados de su estudio de mitad de año y destacó un crecimiento en la facturación del 79 % en comparación con la primera mitad de 2024 (vs 39,04 % en el mismo período del año anterior), alcanzando un total de $15.317.918 millones de pesos (quince mil millones trescientos diecisiete mil novecientos dieciocho).

Las órdenes de compra fueron 149,5 millones -un incremento del 46 % vs los primeros 6 meses de 2024- y se registraron 203,9 millones unidades vendidas, con alimentos y bebidas como la categoría más destacada en unidades, seguida de herramientas y construcción y hogar, muebles y jardín. El ticket promedio del primer semestre de 2025 fue de $102.449 pesos.

“Estos resultados reflejan que el comercio electrónico sigue consolidándose como un canal clave para el consumo en Argentina. Desde Cace creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. Impulsamos a nuestros socios y no socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo” explicó Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

cace

Con estos resultados, desde Cace destacaron que se reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del ecosistema digital en el país, promoviendo la innovación y el acceso a más y mejores opciones para los consumidores. "El crecimiento sostenido del ecommerce refleja no solo un cambio en los hábitos de compra, sino también una oportunidad estratégica para que empresas de todos los tamaños potencien su presencia en el mercado online", subrayaron.