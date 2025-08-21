Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste El incidente se produjo este jueves a la madrugada y prácticamente no causó daños. La advertencia estaba escrita sobre un pedazo de cartón. 21 de agosto 2025 · 09:46hs

Foto: Maxi Klanjscek LT8 Rastros del ataque incendiario contra una vivienda en la zona oeste de Rosario

La Policía de Rosario dio cuenta este jueves a la mañana de un ataque incendiario contra una vivienda en la zona oeste en el que el o los autores dejaron una nota con una amenaza. La acción no causó mayores daños en la casa porque sus ocupantes alcanzaron a actuar con un matafuego y no hubo necesidad de llamar a los bomberos.

Lo llamativo del hecho es que la advertencia que los responsables del incidente dejaron escrita en un cartón, no tendría nada que ver con cuestiones delictivas, sino más bien con una situación amorosa.

Todo sucedió poco antes de las 2.30 en Pedro Lino Funes al 2600. Fuentes policiales indicaron que a esa hora una mujer se comunicó con la Central de Emergencias 911 para denunciar que personas desconocidas habían arrojado alcohol sobre la puerta de su casa y que se había producido un principio de incendio.

Si bien el incidente no requirió la intervención de bomberos, la pareja agredida denunció el hecho ante la policía. El foco, según la denunciante, fue extinguido rápidamente por su pareja mediante la utilización de un matafuego.

>> Leer más: Incendios intencionales en Rosario entre amenazas, extorsiones y mensajes de las bandas de la mafia La mujer agregó que no alcanzó a ver a los atacantes. Cuando la policía inspeccionó el lugar confirmó que se había esparcido combustible sobre la puerta y que los autores dejaron un pedazo de cartón en el que habían escrito una advertencia o reproche por un episodio de índole sentimental.