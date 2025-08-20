Encuentran a dos hermanas muertas en una casa de un Fonavi de zona sur Las mujeres eran trillizas con otro hermano, tenían 70 años. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia. Por Claudio Berón 20 de agosto 2025 · 15:27hs

Los vecinos están conmocionados por el hallazgo de dos mujeres muertas en una vivienda del Fonavi de Grandoli y Gutiérrez.

A primera hora de la tarde de este miércoles vecinos del Fonavi de Grandoli y Gutiérrez hallaron a dos hermanas sin vida, de 72 años, en un departamento de Hipócrates 4697. Se tata de María Del Carmen y Aguida Josefina María Daban, trillizas con otro hermano.

Uno de los cuerpos se encontraba en el baño y otro en el dormitorio. El lugar en que encontraron a las mujeres y todo todos los ambientes de la vivienda estaban en un total desorden.

"Las dos eran pensionadas y el hermano era médico. Las dos tenían hijos pero aparentemente la relación no era buena. No eran personas que socializaran mucho con sus vecinos. Ella salió con un hombre del edificio. Es todo muy raro", comentó una vecina de uno de los monoblok.

Sin embargo los familiares de las mujeres, puntualmente un sobrino y su esposa, expresaron que de la casa no estarían faltando elementos de valor, al menos a primera vista. Por lo bajo vecinos del lugar ligan el hecho a un asunto de narcomenudeo.

Leer más. Encapuchados asesinan a un hombre con nueve tiros Los médicos forenses comprobaron que ambos cuerpos presentan golpes de distinto tenor y en el lugar trabaja agentes de la Policía de Investigación y el fiscal Walter Jurado, del Ministerio Público de la Acusación. NOTICIA EN DESARROLLO