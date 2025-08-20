La Capital | La Ciudad | infracción

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

El municipio lleva más de 14.000 actas en lo que va del año e hizo un ranking de los barrios en donde más denuncias se recibieron por esta contravención

20 de agosto 2025 · 17:27hs
El municipio lleva adelante operativos de rutina para identificar este tipo de infracción.

La Secretaría de Control municipal ya labró más de 14.000 actas de infracción en lo que va del año por vehículos estacionados sobre veredas y aceras. Si bien en muchos casos las intervenciones se realizan tras denuncias de vecinos, la mayoría de las infracciones, detallaron, se detectan a partir de operativos de rutina.

Esta infracción está tipificada en el nuevo Código de Convivencia y desde el municipio indicaron que no sólo no se debe estacionar automóviles sobre las aceras, sino que tampoco puede autorizarse a ello. Apenas está permitido el aparcamiento de motos sobre aceras en algunas zonas de la ciudad, paralelo al cordón y permitiendo el libre tránsito.

En lo que va de este 2025, se efectivizaron 14.312 notificaciones de comprobación de vehículos sobre acera.

Multas por estacionar en la vereda

El titular de la Secretaría de Control, Diego Herrera, explicó que los operativos de rutina por los que se llega a dar con los infractores se realizan de manera permanente por agentes de la Dirección de Proximidad y de la Dirección General de Tránsito: “Es parte del trabajo diario que hacemos para desalentar una mala costumbre, ya sea porque no hallan rápidamente un espacio libre para estacionar, por seguridad o bien porque simplemente no tienen conciencia vial y de convivencia urbana”.

2022-10-26 parque indepencia multas1.jpg

En tanto, desde la repartición municipal destacaron que estacionar en la vereda en Rosario es causal de remisión del vehículo al corralón, además de la multa. Las mismas oscilan entre las 30 y las 200 unidades fijas (UF). A agosto de 2025, los valores de estas multas van de los 42 mil a los 280 mil pesos y para su aplicación se tienen en cuenta tanto los antecedentes del infractor como la posible reiteración de faltas.

“Más allá de que incurrir en estas conductas supone una infracción a la normativa y una posible sanción económica, implica un gran riesgo”, destacó Herrera.

Los barrios con más denuncias

En caso de recibir una denuncia, la Fiscalía de Faltas del municipio analiza la prueba y, de ser admitida, se dictamina y se remiten las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas. En todo momento, la identidad del denunciante es reservada y no figura en ninguna parte del proceso sancionatorio.

En ese sentido, el municipio registró 2.318 denuncias de vecinos. La mayor cantidad de denuncias se dio en el centro (378), sector al que le siguieron los barrios Lourdes (250), Abasto (184), República de la Sexta (167) y Arroyito (144).

Desde el Ejecutivo local recordaron que actualmente existe un mecanismo de denuncia ciudadana por el cual una persona que tome conocimiento de un hecho que representa una falta puede denunciarlo a través de la web del municipio.

