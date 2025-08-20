Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Leandro Lucente anticipó que aún faltan algunas pericias y aclaró que la obra sigue clausurada. Lo que se sabe, hasta el momento, sobre el fatal episodio

El fiscal de San Lorenzo, Leandro Lucente, quien investiga el trágico incidente en el que murieron cinco trabajadores en una obra en construcción en esa ciudad , brindó este miércoles un resumen de las actuaciones realizadas hasta el momento. En una conferencia de prensa realizada en la sede local del Ministerio Público de la Acusación, el funcionario aclaró que aún resta realizar algunas pericias, pero que el siniestro se habría producido por una falla mecánica.

“El siniestro se produjo el domingo en horas del mediodía. En el acto fallecieron cuatro operarios y un quinto murió al día siguiente. La principal hipótesis, de acuerdo con lo que pude observar en el lugar con la asistencia de los Bomberos, es que se habría soltado el cable de acero que se utiliza para el desplazamiento del montacarga que se utilizaba para trasladar materiales hacia los distintos pisos para trabajos en altura”, indicó Lucente en primer término.

“En el lugar se habló con el sereno. Además, se le tomó declaración testimonial a otra persona que estaba trabajando con los obreros que fallecieron. La empresa (Constructora X3 SA) también presentó documental y el Ministerio de Trabajo de Santa también realizó una inspección en el lugar”, agregó.

El fiscal contó que los operarios trabajaban ese domingo “en una extensión del montacargas del piso 10 al piso 11. Conforme al testimonio de un sereno que operaba el tablero de ese montacarga, la caída libre habría comenzado entre los pisos 9 y 8. Ahora estoy pidiendo presupuestos para que se me autoricen dos peritos, uno ingeniero mecánico y otro ingeniero en higiene y seguridad” .

Al ser consultado sobre si la caída del montacarga se habría dado por un exceso de peso o por alguna falla técnica o en el armado del equipo mecánico, el fiscal respondió: “El montacarga es para el traslado de materiales. Soporta un peso importante. La falla, en principio, se dio en que se soltaron dos prensas cables, que se los encontró a la altura del segundo piso. Eso fue lo que se pudo observar en el relevamiento que se hizo con personal de Bomberos Zapadores. Faltan realizar las pericias correspondientes”.

image (44) El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

Otro punto sobre el que fue consultado el fiscal tuvo que ver con la cuestión de la supuesta falta de capacitación de los operarios en las tareas que estaban realizando, teniendo en cuenta que habían llegado desde Buenos Aires ese mismo domingo para trabajar en el edificio de San Lorenzo. Sobre esa cuestión, Lucente señaló: “En principio, en la obra debió estar presente un responsable en trabajo de altura; y no estaba. Esas son cuestiones que deberán ser corroboradas por un ingeniero en higiene y seguridad”.

La obra seguirá clausurada

En otro orden, Lucente confió que “la obra seguirá clausurada a los efectos de que se puedan realizar las pericas. Esa es la parte que me interesa a mí para la investigación. Después está la suspensión que resolvió el Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando para determinar las responsabilidades, pero eso dependerá del resultado de las pericias”.

El fiscal también hizo referencia a las irregularidades que había detectado meses antes de que ocurriera la tragedia el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. “Puntualmente, con el montacarga no hubo problemas, pero hubo inspecciones del ministerio en las que se constataron irregularidades en lo que respecta al trabajo en altura. Y se habían suspendido las actividades en altura entre marzo y abril y se le había exigido a la empresa que cumpliera con las normas, y a medida que se cumplió con esas exigencias se la volvió a habilita. Ahora se volvió a suspender el trabajo en altura, más allá de la clausura que dispuse para poder peritar el sistema mecánico de ese montacarga”.

Lucente también indicó que se analizará la documentación presentada por la empresa para establecer si los obreros estaban capacitados para trabajos en altura. La causa se investiga como muerte violenta y a partir de ahí se determinarán las responsabilidades que correspondan. Lo primero que hice fue tomar testimonios de las personas que estaban en el lugar, el obrero que bajó por las escaleras y el sereno que operaba el tablero del montacarga. Hay que ver si ese tablero estaba habilitado para operar el montacarga”.