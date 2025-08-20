El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

La máxima llegaría a 20º, tendría un leve descenso en los próximos días y la semana próxima volvería a subir

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario vientos moderados, nubosidad variable y un aumento de la temperatura máxima, aunque en la tarde del viernes podría haber ráfagas de hasta 60 km/h.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del oeste cambiando al norte, un registro de 9º y cielo despejado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 8º. Por la tarde la máxima llegaría a 20º, con cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche habría 14º, estaría mayormente nublado y podría haber ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El viernes estaría mayormente nublado, con 17º de máxima y 12º de mínima, con ráfagas desde la tarde que podría alcanzar los 60 km/h.

Para el sábado se anticipa un descenso en la marcas, con una máxima de 15º y una mínima de 8º, y cielo entre algo nublado y despejado.

El domingo otra vez estaría entre algo nublado y despejado, con la máxima en leve aumento (llegaría hasta 17º) y la mínima en baja (en torno a 4º).

La semana próxima arrancaría con cielo nublado y las temperaturas en alza: el lunes tocaría los 20º y el martes podría trepar hasta los 22º.