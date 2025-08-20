La Capital | Política | pronóstico

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

Iñaki Gutiérrez, el libertario que maneja la cuenta de TikTok de Milei, señaló que algunas ramas productivas deberán adaptarse

20 de agosto 2025 · 14:52hs
Javier Milei junto a Iñaki Gutierrez

Javier Milei junto a Iñaki Gutierrez, el libertario que le maneja su cuenta de TikTok.

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez, a cargo de gestionar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, se refirió al rumbo económico del gobierno nacional, anticipó un escenario de cambios profundos en el tejido productivo del país y sostuvo que “hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización” impulsada por el Ejecutivo.

Gutiérrez indicó que el país atraviesa un proceso que busca dejar atrás veinte años de alta volatilidad y avanzar hacia el control de la inflación. Destacó, en este sentido, que la estrategia elegida implica una reestructuración y que diferentes ramas productivas deberán adaptarse a condiciones drásticas: “Cuando la inflación termine de desaparecer, el consumo necesariamente se va a recuperar, pero muchísimos rubros con precios estrafalarios tendrán dificultades para sostenerse”.

En declaraciones a FM Delta, el influencer subrayó el caso del sector textil y remarcó: “Las prendas están hasta seis o siete veces más caras que en el exterior. Decir esto no es lo más agradable, pero nosotros lo advertimos desde el primer día de campaña. Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”.

Según Gutiérrez, algunos rubros “van a tener que reconvertirse cuando el Gobierno termine de sentar las bases para que la macroeconomía esté bien”. También, resaltó que el objetivo oficial es mantener el dólar en niveles estables, frenar la inflación y evitar la emisión monetaria, lo que demanda “sostener los vetos del presidente en el Congreso para evitar romper el equilibrio fiscal”.

Consultado sobre la situación de las jubilaciones y los programas sociales, reconoció que existen problemas pendientes de resolución, pero defendió la decisión de priorizar la estabilidad macroeconómica para evitar un círculo vicioso de déficit e inflación: “Romper el equilibrio fiscal e imprimir dinero para saldar por un mes una cuestión que hace años viene mal, al final es darle a uno para terminar sacándole a todos, inclusive al que le diste”.

Por otro lado, y sobre el papel de Javier Milei en la gestión política, Gutiérrez explicó que el presidente hoy se concentra en la “batalla contra la inflación” y delega la construcción política en sus colaboradores más próximos. En este esquema, indicó, Karina Milei asume el armado político general, Guillermo Francos se encarga de las negociaciones parlamentarias y Santiago Caputo define la estrategia política.

Respecto a la dinámica interna de La Libertad Avanza, el influencer resaltó la presencia de nuevos candidatos mediáticos como un movimiento para ganar visibilidad en provincias donde el partido no está consolidado.

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Por Carlos Durhand
Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

