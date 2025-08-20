La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La oposición logró los dos tercios para rechazar el veto presidencial. El voto de los legisladores provinciales uno por uno

Diputados. El Congreso vivió una jornada clave con amplio respaldo social en las calles para sostener la ley de discapacidad.

La C ámara de Diputados dio este miércoles un nuevo revés al presidente Javier Milei al insistir con los dos tercios necesarios en la ley de emergencia en discapacidad , que había sido vetada semanas atrás. La norma había generado un amplio respaldo social, con movilizaciones y marchas en distintos puntos del país.

El resultado fue contundente: 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones , lo que permitió reponer la vigencia de la ley 27.793 y marcar un fuerte contraste con el discurso oficial, que había defendido el veto como parte de su programa de ajuste.

En el caso de Santa Fe , la votación mostró una división clara. A favor de la insistencia se pronunciaron Mario Barletta (Unidos), Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini (Futuro y Libertad), Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), Mónica Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal), Melina Giorgi (Democracia para Siempre) y Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) .

En contra votaron los diputados del Pro y La Libertad Avanza : Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina, Nicolás Mayoraz, José Núñez y Romina Diez .

En tanto, Germana Figueroa Casas (Pro) no estuvo presente en la sesión.

La votación dejó al descubierto un escenario político cada vez más complejo para el oficialismo libertario, que ve resquebrajarse el bloque que se había mostrado firme en otras instancias. Con este golpe legislativo, el presidente Milei enfrenta el desafío de recomponer alianzas en el Congreso en medio de una campaña electoral que ya se puso en marcha.

Movilización en las calles en defensa del sector de discapacidad

Mientras se desarrollaba la sesión en la Cámara baja, miles de personas se concentraron frente al Congreso y en distintas ciudades del país. En Rosario, organizaciones sociales, familiares y entidades vinculadas a la discapacidad marcharon hasta la plaza 25 de Mayo, donde reclamaron que “los derechos no se vetan”.

Con pancartas y banderas argentinas, los manifestantes expresaron su apoyo a la reposición de la norma y celebraron la votación afirmativa. Las movilizaciones fueron replicadas en Santa Fe capital y otras localidades, con un fuerte protagonismo de las ONG que habían impulsado la ley desde su sanción.

Cómo votaron el resto de los diputados

El bloque de Unión por la Patria se encolumnó casi por completo detrás de la iniciativa, con el acompañamiento de Hilda Aguirre, Ernesto “Pipi” Ali, Eugenia Alianello, Walberto Allende, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Ana Fabiola Aubone, Martín Aveiro, Fernanda Ávila, Santiago Cafiero, Pablo Carro, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Leila Chaher, Jorge Chica, María Luisa Chomiak, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Andrea Freites, Ana Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Diego Giuliano, José Glinski, Daniel Gollan, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Itai Hagman, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Ricardo Herrera, Ana María Ianni, Máximo Kirchner, Tomás Ledesma, Aldo Leiva, Mónica Litza, Mónica Macha, Mario Manrique, Varinia Marín, Germán Martínez, Gisela Marziotta, Magalí Mastaler, Matías Molle, María Luisa Montoto, Roxana Monzón, Micaela Morán, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau, María de los Ángeles Moreno, Nilda Moyano, Estela Neder, Sebastián Nóblega, Liliana Paponet, María Graciela Parola, Marcela Passo, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Julio Pereyra, Agustina Propato, Ariel Rauschenberger, Martín Soria, Julia Strada, Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli, Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Yedlin, Carolina Yutrovic, Natalia Zabala Chacur, Natalia Zaracho y Christian Zulli.

También votaron a favor referentes de la UCR, como Karina Banfi, Julio Cobos, Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Pablo Juliano, Martín Tetaz, Gabriela Brouwer de Koning y José Cano; junto a dirigentes del socialismo y aliados provinciales, como Mónica Fein, Esteban Paulón y Mario Barletta por Encuentro Federal, Verónica Razzini y Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad, Melina Giorgi por Democracia para Siempre, Ignacio García Aresca y Juan Fernando Brugge de Encuentro Federal, Natalia de la Sota por Córdoba, Margarita Stolbizer por Buenos Aires, Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino, Carlos Gutiérrez de Córdoba y otros espacios provinciales que aportaron a la mayoría. También sumaron votos positivos algunos diputados del Pro, como Héctor Baldassi, Karina Bachey, Álvaro González y Sofía Brambilla, además de Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). Desde la izquierda, acompañaron Christian Castillo, Mercedes de Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll.

En cambio, 73 legisladores votaron en contra, concentrados principalmente en La Libertad Avanza, con Rocío Bonacci, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Martín Menem, José Peluc, Carolina Píparo, María Celeste Ponce, Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Álvaro Martínez, Nadia Márquez, Juliana Santillán Juárez, Santiago Santurio, Nicolás Emma, José Luis Espert, Alida Ferreyra, Lisandro Almirón, Mariano Campero, Julio Moreno Ovalle, Paula Omodeo, Emilia Orozco, Santiago Pauli, Carlos Zapata, Ricardo Garramuño y César Treffinger, entre otros. A ellos se sumaron los votos negativos del Pro, encabezados por Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina, José Núñez, Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Martín Ardohain, Belén Avico, Nancy Ballejos, Emmanuel Bianchetti, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Lorena Macyszyn, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Guillermo Montenegro, Luis Picat, Marilú Quiroz, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Javier Sánchez Wrba, Diego Santilli, María Sotolano, Patricia Vásquez, Martín Yeza y Aníbal Tortoriello. Desde la UCR, Gerardo Cipolini, Lisandro Nieri y Pamela Verasay también se ubicaron en el rechazo.

En tanto, dos diputadas del Pro se abstuvieron: Gabriela Besana y María Eugenia Vidal.

