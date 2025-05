Las confesiones de la China Suárez: hijos, casamiento y su relación con Icardi

En diálogo con el periodista Gustavo Méndez para la Pasión, uno de los programas del streaming de la TV Pública, la China habló a corazón abierto. Aunque evitó entrar en polémica la ex “Casi Ángeles” se explayó sobre su relación con Icardi. “Nunca me había pasado de encontrar ‘todo´en una sola persona”, comenzó la actriz.

"Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero" , continuó Suárez.

Ahora, cómo sigue la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi. ¿Hay casamiento? ¿Planean tener hijos juntos?

¿Se viene el casamiento de la China Suárez y Mauro Icardi?

Cuando el periodista Gustavo Méndez le preguntó si quería volver a casarse, la China habló con sinceridad sobre el tema. “¿Para qué me voy a casar y después divorciar? Me daba como…no sé. Sabía que me iba a divorciar, entonces no me casaba”, explicó, sin pelos en la lengua, Suárez.

Además, la actriz agregó que, muchas veces, el matrimonio solo se da por una presión social. “Los papeles, la fiesta... Después todos te critican”, continuó la actriz. No obstante, se ocupó de aclarar que no “descarta” la posibilidad de casarse con Mauro Icardi, su pareja actual.

“No lo descarto para nada”, expresó la China Suárez.. “Debe tener también que ver con la madurez”, siguió.

Luego, el conductor le hizo la pregunta que todos esperaban: “¿Icardi te pidió matrimonio?”, le consultó el periodista de la TV Pública a la actriz de “Abzurdah”. “No te voy a contar todo... Cuando se apaguen las cámaras te cuento”, respondió Suárez, misteriosa.

“Vamos tranquilos. Mucho más tranquilos de lo que parece”, aseguró la China.

¿La China Suárez planea tener agrandar la familia?

La maternidad fue un tema central en la entrevista. “Yo te diría que mi gran pasión es ser madre”, afirmó Suárez sobre su relación con Rufina, Magnolia y Amancio, sus tres hijos. Sin embargo, aclaró que no está pensando en agrandar la familia.

“Por ahora estoy bien. Somos muchos", dijo la China sobre sus tres hijos, y agregó: "No es que descarto y te digo ‘nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempos y estar atenta".