Viral: una madre compartió las palabras centennials de su hija y fue furor en las redes

En los comentarios del video, madres y padres afirmaron compartir el mismo "pesar": no entender el nuevo vocabulario de sus hijos centennials. "Ya veo que no estoy sola en esto… también dicen bro, random, literal, cringe, chill, y otras más…", dijo una usuaria. "Cuando uno cree que ya les entiende, salen con otra palabra nueva. Tengo que decir que ya adopté la palabra 'cringe' y me va muy bien", escribió otro cibernauta.

El diccionario centennial, el nuevo vocabulario viral

Con el motivo de entender más a los más jóvenes, hace algunos años el diario La Capital hizo una recopilación de las nuevas palabras o frases popularizadas por la generación Z, que comprende a los nacidos entre 1997 y 2010.

"Ahre", "Cringe", "Bro", "Same, "Stalkear" son algunas expresiones que ya se han instalado en el vocabulario centennial, a las que se les puede sumar "Bugeado", "Random" y "Slay", como algunas nuevas frases.

A continuación, un diccionario de las nuevas palabras o frases difundidas por la generación Z.

Ahre: une dos expresiones “Ah” y “Re”. Una denota sorpresa y la otra es usada para intensificar. Juntas, se las usa al final de una oración. Y dan a entender varias cosas, puede ser sarcasmo y exageración, y en ocasiones se la utiliza con un doble significado para expresar algo que se quiere decir pero da un poco de vergüenza.

Ejemplo: “Como juega al fútbol este pibe, ahre” (sarcasmo: en realidad juega mal).

Cringe: su origen es inglés, pero ya se sumó al vocabulario común de jóvenes argentinos. La traducción es “sentir vergüenza ajena”. Otros, sin embargo, le dan un significado más extremo y deja de ser vergüenza y pasa a ser cierto odio hacia otra persona. A veces se pronuncia en inglés y otras veces es argentinizada (se la dice tal cual se escribe).

Ejemplo: “Esa persona me da cringe por sus actitudes”

Bro / Brodi: viene de brother (hermano en inglés) pero en el país no se refiere a ningún hermano. Esta expresión se usa para hablarle a algún amigo o hasta alguna amiga. En la Argentina, también se le añadió una “i” al final que no modifica su significado y sigue siendo una forma de llamar a un amigo.

Ejemplo: “¿Qué hacés hoy, bro?” / "No entiende qué me decís, brodi"

Same: traducido desde el inglés, es “igual” o “lo mismo”. Los centennials argentinos la usan prácticamente igual. Algunos la pronuncian como debe ser en inglés, otras la dicen como está escrita.

Ejemplo: "Amigo, me gusta esa remera", respuesta: "Same".

Stalkear: refiere a la acción de revisar las redes sociales de otra persona, puede ser de un amigo, un conocido o hasta una ex pareja.

Ejemplo: "Él se pasa todo el día stalkeando el Instagram de su ex".

Bugeado: esta palabra proviene del inglés, idioma en el que bug significa insecto, y también del mundo informático, donde un "bug" es un error de un programa. Este término también se utiliza en el mundo de los videojuegos para denotar un problema en la interfase. En el lenguaje de los más jóvenes, "bugeado" se utiliza como un adjetivo, y refiere a una persona que se quedó "trabada" o "tildada".

Ejemplo: "Me quedé bugeada y no pude responder" (me tildé/trabé y no pude responder)

Random: este término también proviene del inglés. En este idioma, "random" significa aleatorio, algo que define el azar. Los más jóvenes usan esta palabra casi como un comodín.

Ejemplos: "El otro día me pasó algo muy random" (el otro día me pasó algo muy raro/sorprendente". "Vino un random y me fui" (vino un desconocido y me fui)

Slay: en sus comienzos este término se creó dentro de la comunidad LGBTIQ+, pero, actualmente, se instaló dentro de las nuevas generaciones. Este término viene del verbo "asesinar" en inglés (slay), pero no refiere a literalmente matar a alguien, sino matar con un outfit, una coreografía, una performance, entre otros.

Ejemplo: "Amiga, slay, la rompiste con ese oufit" (me gusta mucho lo que tenés puesto).