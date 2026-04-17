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Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

Náutico Sportivo Avellaneda jugará este sábado, a las 20, ante Obras Sanitarias por los playoffs de cuartos de final de la Liga Femenina

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

17 de abril 2026 · 20:56hs
El equipo de la ribera inicia los cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de básquet.

El equipo de la ribera inicia los cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de básquet.

Náutico Sportivo Avellaneda y todo el femenino de Rosario vivirá el este sábado desde las 20 un momento que también debe ser orgullo, ya que el joven equipo de la ribera comenzará a disputar en casa los playoffs de cuartos de final de la Liga Femenina, máxima categoría del básquet nacional y se enfrentará ante el gran candidato Obras Sanitarias.

Tras una fase regular muy positiva en la Conferencia Norte, en la que lograron su mejor récord en el certamen con marca de 8 y 8 para el cuarto puesto, las Panteras afrontaron una exigente fase de playoffs de primera ronda ante Quimsa de Santiago del Estero, elenco al que superaron 2 a 1 tras tres emocionantes juegos.

Con una base de plantel extremadamente joven, de origen en la Rosarina y en el club, más refuerzos que se afianzaron y adaptaron rápidamente por estar generacionalmente en idéntico plano y deportivamente en sintonía, Náutico encontró el juego, la química y la resiliencia para superar los objetivos y llegar a un lugar por el que pocos apostaban.

Leer más: Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Un partido complicado para Náutico

Obras es sin lugar a dudas un rival más que complicado, con jugadores de elite como Florencia Chagas, la rosarina Candela Foresto, Micaela González o Candela Gentinetta, más un plantel extenso y con presencia de selección. Fue el mejor equipo del Sur con marca de 14 triunfos y solamente dos derrotas. En playoffs eliminó a Lanús 2 a 0.

Los partidos de vuelta, en tanto, se llevarán a cabo los días 25 y 26 en el Templo del Rock.

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