Básquet: un día imborrable para Náutico, que quiere seguir haciendo historia

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Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
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Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones
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Fiscalía pide perpetua para acusados por la saga de crímenes de marzo de 2024
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Piden 20 años de prisión para un comerciante de Nuevo Alberdi mató a un ladrón
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Luca Regiardo: "Los chicos del club siempre vamos a defender a Newell's dentro de la cancha"
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Central aprieta cambia el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura
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El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º
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El gobierno fue a la Corte para frenar la suspensión de la reforma laboral
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Presunto abuso sexual en River: preocupación en el club en la previa al superclásico
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Un obrero de 60 años cayó del techo de un galpón y murió
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"Santa Fe persigue el delito, encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes"
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Milei tiene a la firma el decreto para ceder la A012 a Santa Fe: ¿qué dice el texto?
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Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario
Información General
Juicio por la muerte de Maradona: "Yo lo amaba", dijo Leopoldo Luque
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Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido
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Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
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La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
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San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
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SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos