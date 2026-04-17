Un ex-Newell's le tiró el pelo a un rival, lo expulsaron y ahora recibió tres fechas de suspensión

Por ese gesto, el futbolista argentino vio la tarjeta roja a instancias del VAR durante un partido de la Premier League

Lisandro Martínez fue expulsado por tirarle el pelo a un rival. A raíz de ese gesto, el ex-Newell's fue suspendido por tres fechas.

A menos de dos meses del comienzo del Mundial 2026, Lisandro Martínez no consigue continuidad en la Premier League. El ex- Newell's , que estuvo casi dos meses sin jugar por una lesión, ahora fue suspendido por tres partidos luego de una expulsión.

Martínez se había recuperado de una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, una lesión que sufrió en febrero de 2025 en un partido del Manchester United contra el Crystal Palace.

El entrerriano se recuperó y volvió a las canchas varios meses después, pero en febrero sufrió una nueva lesión, esta vez en el sóleo derecho, por lo que estuvo más de 50 días sin jugar. Este contratiempo fue el que le impidió estar en la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina en las fechas FIFA de marzo.

El gesto de Lisandro Martínez que mereció la roja

Pero Martínez sanó de esa lesión y volvió a las canchas. Y en el partido ante Leeds tuvo un gesto que lo perjudicó: el jugador, que se formó en Bella Vista y de Newell's pasó a Defensa y Justicia antes de emigrar a Europa, le tiró el pelo a un rival y por esa infracción vio la tarjeta roja a instancias del VAR.

Por ese episodio, en un partido que además el Manchester United perdió (0-2), el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 recibió tres fechas de suspensión por parte de la Premier League y, por lo tanto, recién volverá a jugar contra el Sunderland el 9 de mayo, apenas un mes y días antes del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista nacido en Gualeguay se perderá los encuentros contra Chelsea, Brentford y Liverpool, ya en el tramo final de la temporada de la Premier.