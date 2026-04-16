La imagen de Milei en picada: bajó 13 puntos desde enero y quedó detrás de tres opositores

Una encuesta reveló que la imagen positiva del el presidente bajó hasta un 35%. Ya lo superan tres figuras de la oposición y la oficialista Patricia Bullrich

La imagen positiva del presidente Javier Milei continúa bajando y cae al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de opositores como Axel Kicillof, Myriam Bregman, Cristina Kirchner e incluso de la oficialista Patricia Bullrich.

Así lo indica un sondeo de la consultora Opina Argentina , realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril pasados, con 1.007 casos relevados a nivel país y con un margen de error en más o en menos de un 3,03 por ciento.

Milei, quien hasta principios de año se mostraba como el político de mejor imagen , cayó hasta alcanzar un 35% de imagen positiva contra un 63% negativa. Lo cierto es que este declive es pronunciado si se tiene en cuenta que en diciembre pasado alcanzaba 48% de positiva y 52% de negativa.

El trabajo indicó que, al contrario de lo que venía ocurriendo en 2024 y 2025, hay tres dirigentes opositores mejor vistos que el presidente: Kicillof con un 44% de positiva, Bregman también con 44% y Cristina Kirchner con 39%. Incluso Bullrich , exministra de Seguridad y actual senadora oficialista, posee un 39% de buena imagen.

Por detrás del mandatario se ubican el expresidente Mauricio Macri con una imagen positiva de 34%, el excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa con 33%, el ministro de Economía, Luis Caputo con 29%, la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27% y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con solo 23%.

Opina Argentina afirma que "durante abril, se acelera el proceso de deterioro del gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y destaca que "los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses".

La aprobación de los ciudadanos hacia Milei, que solo llega al 35%, disminuyó 6 puntos desde la última encuesta realizada un mes antes, y cayó 13 puntos desde enero, a partir de la difícil situación económica y los casos de presunta corrupción difundidos en lo que va del año.

En este marco, el sondeo indica que en abril también “implosiona” la imagen de Adorni, que disminuyó “16 puntos en el último mes" a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito, la compra de inmuebles no declarados y sus viajes a lugares de lujo en el exterior.

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Intención de voto

Si bien falta más de un año para los comicios presidenciales de 2027, se preguntó a los ciudadanos a quién votaría “si las elecciones fueran mañana”. En primer lugar, quedó posicionado "el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa" con un 32 %, superando por primera vez después de mucho tiempo a La Libertad Avanza de Javier Milei, que logra un 31%, lo que en virtud del margen de error significa un “empate técnico”.

En enero pasado, Milei y su espacio político ganaban por nueve puntos (44% a 35%), en febrero por ocho (41% a 33%) y en marzo por siete (39% a 32%), marcando un derrotero marcadamente descendente que en abril llega finalmente a caer por debajo de la principal fuerza de la oposición.

Para Opina Argentina, una de las sorpresas de la encuesta es que por primera vez aparece en tercer lugar el Frente de Izquierda de Bregman, con un 9%.

Entre el resto de las opciones resultó en cuarto lugar una opción de centro de (Maximiliano) Pullaro y (Juan) Schiaretti con 5%, la opción "otro" con 11%, "no sabe" con 7% y finalmente "blanco/no iría a votar" 5%.