La Capital | Política | Milei

La imagen de Milei en picada: bajó 13 puntos desde enero y quedó detrás de tres opositores

Una encuesta reveló que la imagen positiva del el presidente bajó hasta un 35%. Ya lo superan tres figuras de la oposición y la oficialista Patricia Bullrich

16 de abril 2026 · 15:38hs
La imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo. 

Foto: Rodrigo Abd / AP

La imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo. 

La imagen positiva del presidente Javier Milei continúa bajando y cae al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de opositores como Axel Kicillof, Myriam Bregman, Cristina Kirchner e incluso de la oficialista Patricia Bullrich.

Así lo indica un sondeo de la consultora Opina Argentina, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril pasados, con 1.007 casos relevados a nivel país y con un margen de error en más o en menos de un 3,03 por ciento.

Milei, quien hasta principios de año se mostraba como el político de mejor imagen, cayó hasta alcanzar un 35% de imagen positiva contra un 63% negativa. Lo cierto es que este declive es pronunciado si se tiene en cuenta que en diciembre pasado alcanzaba 48% de positiva y 52% de negativa.

El trabajo indicó que, al contrario de lo que venía ocurriendo en 2024 y 2025, hay tres dirigentes opositores mejor vistos que el presidente: Kicillof con un 44% de positiva, Bregman también con 44% y Cristina Kirchner con 39%. Incluso Bullrich, exministra de Seguridad y actual senadora oficialista, posee un 39% de buena imagen.

Por detrás del mandatario se ubican el expresidente Mauricio Macri con una imagen positiva de 34%, el excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa con 33%, el ministro de Economía, Luis Caputo con 29%, la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27% y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con solo 23%.

Opina Argentina afirma que "durante abril, se acelera el proceso de deterioro del gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y destaca que "los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses".

La aprobación de los ciudadanos hacia Milei, que solo llega al 35%, disminuyó 6 puntos desde la última encuesta realizada un mes antes, y cayó 13 puntos desde enero, a partir de la difícil situación económica y los casos de presunta corrupción difundidos en lo que va del año.

En este marco, el sondeo indica que en abril también “implosiona” la imagen de Adorni, que disminuyó “16 puntos en el último mes" a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito, la compra de inmuebles no declarados y sus viajes a lugares de lujo en el exterior.

>>Leer más: Milei pidió "tener paciencia" y prometió que "la inflación se va a derrumbar"

Intención de voto

Si bien falta más de un año para los comicios presidenciales de 2027, se preguntó a los ciudadanos a quién votaría “si las elecciones fueran mañana”. En primer lugar, quedó posicionado "el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa" con un 32 %, superando por primera vez después de mucho tiempo a La Libertad Avanza de Javier Milei, que logra un 31%, lo que en virtud del margen de error significa un “empate técnico”.

En enero pasado, Milei y su espacio político ganaban por nueve puntos (44% a 35%), en febrero por ocho (41% a 33%) y en marzo por siete (39% a 32%), marcando un derrotero marcadamente descendente que en abril llega finalmente a caer por debajo de la principal fuerza de la oposición.

Para Opina Argentina, una de las sorpresas de la encuesta es que por primera vez aparece en tercer lugar el Frente de Izquierda de Bregman, con un 9%.

Entre el resto de las opciones resultó en cuarto lugar una opción de centro de (Maximiliano) Pullaro y (Juan) Schiaretti con 5%, la opción "otro" con 11%, "no sabe" con 7% y finalmente "blanco/no iría a votar" 5%.

Noticias relacionadas
milei pidio tener paciencia y prometio que la inflacion se va a derrumbar

Milei pidió "tener paciencia" y prometió que "la inflación se va a derrumbar"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes el dato oficial de inflación.

La inflación volvió a subir: en marzo fue de 3,4 % y hace diez meses que no baja

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el 1º de abril en la Bolsa. Este lunes vuelve para la presentación de un libro.

Luis Caputo vuelve a Rosario para acompañar al gurú del dólar blue en la presentación de su libro

“Para el gobierno de Milei, este tercer año es una bisagra, más que el electoral”, aseveró Daniel Ivoskus.

Daniel Ivoskus: "El debate es Milei sí o Milei no, dejó de ser sobre el kirchnerismo"

Ver comentarios

Las más leídas

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

Lo último

Libertadores: un ex-Newells hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Libertadores: un ex-Newell's hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

María Fernanda Rey respondió al reclamo de transparencia de Juan Pedro Aleart al publicar en redes sociales cuánto cobró en abril como concejala de Rosario y desafiar al edil libertario a mostrar también su acreditación salarial.
Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario
Crímenes de trabajadores: Fiscalía pide perpetua para once acusados por la saga de marzo de 2024
Policiales

Crímenes de trabajadores: Fiscalía pide perpetua para once acusados por la saga de marzo de 2024

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones
La Ciudad

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

SanCor solicitó su propia quiebra por deuda millonaria, salarios impagos y caída productiva
Economía

SanCor solicitó su propia quiebra por deuda millonaria, salarios impagos y caída productiva

Advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido y se venden en Santa Fe
la ciudad

Advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido y se venden en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que le empieza a allanar el camino

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que le empieza a allanar el camino

Ovación
Epidemia de lesiones musuclares en Newells: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres
Ovación

Epidemia de lesiones musuclares en Newell's: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Epidemia de lesiones musuclares en Newells: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Epidemia de lesiones musuclares en Newell's: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Lionel Messi apostó a la formación y compró un club catalán del ascenso de España

Lionel Messi apostó a la formación y compró un club catalán del ascenso de España

Central aprieta la tecla reset, cambial el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Central aprieta la tecla "reset", cambial el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Policiales
Tres condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle
Policiales

Tres condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de "Milanesa" volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

La Ciudad
Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones
La Ciudad

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

Aguas Santafesinas lanzó nueva web y Oficina Virtual: qué trámites se pueden hacer online

Aguas Santafesinas lanzó nueva web y Oficina Virtual: qué trámites se pueden hacer online

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente
Policiales

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe
la region

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
La Ciudad

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio
Policiales

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel
Economía

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador
Información General

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años
El Mundo

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis
Política

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial
Economía

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios
Economía

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas
La Región

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase
Política

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones
Economía

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones