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Espinoza y el VAR: protagonistas del intenso partido con polémicas entre Newell's y Unión

En el primer tiempo el árbitro Fernando Espinoza y el VAR tuvieron injerencia para resolver acciones decisivas del partido entre Newell's y Unión

17 de abril 2026 · 21:38hs
Fernando Espinoza discute con los jugadores de Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

Fernando Espinoza discute con los jugadores de Newell's.

El partido entre Newell's y Unión en el estadio 15 de Abril de esta noche tuvo una notoria injerencia e intervención del VAR en los primeros 45 minutos del cotejo de la capital santafesina. Primero para validar el primer tanto leproso y después para no sancionar un jugada muy fina que todo el rojinegro reclamó penal.

La primera jugada polémica fue a los 13 minutos del primer tiempo. Lanzó el córner desde la izquierda Facundo Guch y la pelota rebotó en el zaguero local Maizon Rodríguez, que desvió el balón contra su arco y el arquero tatengue Matías Mansilla, en su intento desesperado por sacarla, la terminó metiendo en su propio arco, por muy poco, pero la pelota terminó ingresando completa. Fue el 1 a 1 parcial.

Todo Newell's salió a gritar el gol, pero el árbitro Fernando Espinoza no lo cobró y dejó seguir la jugada porque el arquero repuso la pelota en juego. Hasta que lo llamó el VAR, a cargo de Yamil Possi, acompañado por Gerardo Lencina como AVAR, y al fin sancionaron el gol rojinegro.

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Leer más: En vivo: Newell's pasó a ganarle a Unión en Santa Fe con un golazo de Jerónimo Russo

Una jugada que pareció penal para Newell's

Luego, cuando se jugaban 29 minutos de la etapa inicial, hubo una acción en la que el futbolista del tatengue Lautaro Vargas se llevó puesto a Rodrigo Herrera dentro del área y Espinoza dejó seguir.

El VAR se tomó su tiempo para revisar la jugada, pero ni siquiera llamó al árbitro para que se acerque al monitor a repasar la acción, ante la protesta airada de los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's, para que se sancione la pena máxima.

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