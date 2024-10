Valentino Merlo, de las piletas del Saladillo a cerrar el festival Jesús María

En ese primer video parece más pequeño. Lleva una gorra calada hasta las cejas y un short de baño. Con algo de timidez, Valentino Merlo empieza a cantar "Como la flor", de Selena, al borde de las piletas del Saladillo. Eso fue en febrero de 2023, desde entonces la carrera del rosarino no para de crecer y se consolida como uno de los artistas argentinos más escuchados en las plataformas.

Las entradas generales tendrán un valor de 26 mil pesos. Además, el jueves 9 en la previa será la noche gratuita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Doma y Folklore (@festivaljesusmariaoficial)

La historia de Valentino Merlo

La historia de Merlo comenzó muy lejos de allí. El pibe de 15 años de barrio Tablada, buen jugador de fútbol y cantante, se hizo conocido cuando su abuela, Aurora, le pidió a los encargados del natatorio del Balneario del Saladillo que le permitieran cantar una canción.

"Mi abuela Aurora me dice ‘¿estás para cantar ahí un tema ahí con el parlante y el micrófono?’", contó el músico. Primero le dijo que no, que prefería estar alejado; no obstante, al final, siguió su consejo y se animó a presentarse delante de todos los invitados.

Entonces Valentino, de gorra y short de baño, parado en el borde de la piscina hizo dos temas: "Como la flor", de Selena, y "Costumbres", de Damas Gratis.

Era febrero del año pasado y nadie, por esos días, se imaginaba lo que vendría después. Los videos de la actuación, grabados con el celular por los profesores de educación física que trabajan en el lugar, fueron subidos a las redes sociales y rápidamente cosecharon una catarata de likes y comentarios elogiosos.

En solo un año, Valentino se convirtió en una joven estrella en ascenso. Con el apoyo incondicional de su familia empezó a organizar distintas presentaciones y trabajar codo a codo con su hermano mayor, de 20 años, quien compone las canciones. Los videoclips de sus temas “Si no estas” y “Loco” superaron el millón de reproducciones en YouTube, mientras que el de “Tu otra mitad”, suman millones de reproducciones.

El chico recibió un importante apoyo de personalidades del medio. En mayo, lanzó “Tu foto” junto a Q’ lokura y en junio Luck Ra lo invitó a cantar con él en su show. A su vezel piloto Franco Colapinto, compartió en redes sociales su entrevista en el canal de streaming Luzu y expresó: “Cómo la rompe este pibe, un crack total. ¡Qué linda historia! ¡15 años!”.

Embed - Valentino Merlo X The la planta - Hoy (video oficial )

Otra vida para Valentino Merlo

Valentino estudia canto, teatro y comedia musical desde los siete años. Pero después de aquel video de su actuación en las piletas del Saladillo, que explotó en las redes, no paró de de recibir propuestas para cantar en distintos espacios. Entre muchos otros shows, subió a cantar en el recital de Karina La Princesita (quien alabó su voz) e hizo un espectáculo solidario masivo para ayudar a un nene que necesita un tratamiento médico.

Apenas a tres meses de ese febrero que le cambió la vida, Valentino fue la estrella del recital con el que se festejó la inauguración de obras de mejoras en la Estación Rosario Sur del ferrocarril, en San Martín y Batlle y Ordóñez. La presentación, de la que participaron varios músicos rosarinos, sirvió para iniciar un ciclo de actividades artísticas y culturales en la estación.

En todo ese tiempo, no descuidó sus clases de canto, teatro y comedia musicale, ni su secundaria en el Colegio Virgen de Fátima.

Su interpretación de "Como la Flor" llegó a oídos del jugador Ángel Di María, quien le envió un mensaje grabado en el que le decía: “Hola Valentino, te quiero mandar un abrazo muy grande. Vi tu video cantando... ¡es espectacular! Te deseo lo mejor en tu vida y que nunca bajes los brazos y luches por tus sueños”. En eso anda el adolescente que desde barrio Tablada llegó para ponerle cumbia a la selección y empezar carrera en la música.

Tocar en Rosario, el sueño de Valentino Merlo

“Me mata, ¡tiene 15!”, exclamó Juana Viale cuando recibió a uno de los invitados a su programa. Valentino Merlo se convirtió en el centro de atención por su corta edad, pero también por el gorro que se puso a la hora de sentarse a la mesa de la conductora televisiva.

Aunque su carrera artística es muy corta, Valentino Merlo no se anda con chiquitas a la hora de pensar en el futuro. “Mi sueño es hacer un estadio en Rosario para toda la gente de mi barrio”, aseveró en “Almorzando con Juana”.

Embed - Jimena Monteverde se emocionó cuando Valentino Merlo le reveló que su abuela anota todas sus recetas

Más tarde, el adolescente hizo estallar de ternura a la “mesaza” con un pedido a Jimena Monteverde. Cuando la cocinera entró a presentar el plato principal, el joven de 15 años le dijo: “Mi abuela anota todas tus recetas en un cuadernito ¿Le podés mandar un beso a Marta?”.