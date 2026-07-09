Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026

En el primer semestre del año, la convocatoria a espectáculos masivos con entrada paga de artistas nacionales e internacionales creció en Rosario un 10% respecto al mismo período del 2025

Con una convocatoria de 30.000 personas, la presentación de Tini en el estadio de Newell's fue el show con entrada paga más masivo en lo que va del año.

Rosario sigue consolidándose como uno de los epicentros nacionales de espectáculos masivos privados. Según datos de la Municipalidad, en estos primeros seis meses del año unas 447 mil personas asistieron a eventos, recitales y shows en la ciudad , marcando un crecimiento promedio del 10 por ciento en comparación con igual lapso de 2025.

La cifra corresponde a espectáculos artísticos y culturales, fiestas electrónicas con DJs de renombre y grandes festivales en los que se paga entrada, y surgen de la Secretaría de Control, que autoriza e inspecciona este tipo de acontecimientos.

El guarismo no incluye, entre otros, los multitudinarios recitales públicos y gratuitos de Fito Páez y Abel Pintos (que junto a otros músicos y bandas actuaron en el marco del Día de la Bandera) en el Monumento, hechos que también mostraron cifras impactantes y marcan el momento que atraviesa la ciudad como plaza para shows.

" Rosario está un gran momento como sede de espectáculos masivos y eso es el resultado de un trabajo sostenido entre el sector privado y el Estado municipal. Cada recital, festival o evento que llega a la ciudad genera movimiento económico, impulsa la actividad gastronómica, hotelera y comercial , y fortalece el perfil de Rosario como destino para grandes producciones nacionales e internacionales", destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

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Control

El área de Control del municipio es quien autoriza este tipo de eventos a través de previas inspecciones técnicas, condiciones de seguridad, higiene y eléctricas. Durante los espectáculos también se despliegan fiscalizaciones en los ingresos y egresos y todas las instalaciones, incluidas las sanitarias, entre otras. Mientras tanto, en el exterior se desarrollan controles a cuidacoches, venta ambulante y el buen uso de los espacios públicos, además de los operativos de ordenamiento de tránsito en los entornos.

Las áreas que intervienen en estos operativos son las direcciones de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios; Tránsito; Control Urbano; Proximidad; y Fiscalización del Transporte. En tanto, parte de estas intervenciones se llevan a cabo con la policía de Santa Fe a través de la Dirección Provincial de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad.

"Trabajamos para que ese crecimiento vaya siempre acompañado de una planificación rigurosa y de controles antes, durante y después de cada espectáculo. Nuestro compromiso es garantizar que quienes asistan puedan disfrutar de cada propuesta en un entorno seguro y ordenado", detalló Herrera.

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Eventos masivos

Los números se dan a conocer en un contexto en el que Rosario empieza a consolidar infraestructura propia y adaptable para concretar eventos masivos y así traer grandes figuras para llenar estadios, convirtiéndola en un punto estratégico para la producción de eventos nacionales e internacionales.

Espacios promovidos por el Estado municipal, como el Hipódromo, el Autódromo, el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito y La Segunda Arena se complementan con teatros, salas y auditorios emblemáticos como El Círculo, el Metropolitano, La Comedia y el Auditorio Fundación.

También los estadios de fútbol, como el de Newell's y el de Central Córdoba, fueron epicentros de grandes jornadas en lo que va del año. Vale destacar que las cifras finales de público también incluyen a clubes, asociaciones civiles y locales comerciales habilitados para eventos.

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Números y artistas

En este marco, en lo que va del año entre los shows de relevancia nacional se destacaron los recitales de Tini (30.000 personas); Pity Álvarez (25.000); el Cumbión del Paraná en Central Córdoba (20.000); Ricky Martin (17.000); y Alejandro Sanz (15.000).

También pasaron por la ciudad artistas de la talla de Diego El Cigala, Los Fabulosos Cadillacs, Ricardo Montaner, Divididos, Jorge Drexler, el Dúo Pimpinela, Karina, Luciano Pereyra, Robert Plant, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

En tanto, otro aporte importante en estos seis primeros meses del año fue el que hicieron las fiestas electrónicas, que con 16 eventos autorizados ya albergaron a 73.600 asistentes.

Vale recordar que Rosario fue pionera al implementar procedimientos y protocolos de seguridad que incluyen el cuidado de la salud integral de quienes concurren a estos eventos. La Secretaría de Control forma parte de las reparticiones que participan de esos controles preventivos desplegados.

Shows públicos

La cifra difundida no incluye, entre otros (y por citar solo dos casos), los multitudinarios recitales públicos de Fito Páez y Abel Pintos (que junto a otros músicos y bandas actuaron en el marco del Día de la Bandera) en el Monumento, hechos que también mostraron cifras impactantes que marcan el momento que atraviesa la ciudad. Si se sumaran, los números serían aún mayores.

En el caso de Fito Páez la convocatoria, en el mes de marzo, fue de unas 300.000 personas. Mientras que, con motivo del reciente Día de la Bandera, Abel Pintos se presentó ante unas 350.000 asistentes, destacándose así como una jornada inolvidable para Rosario.