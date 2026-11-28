El comprobante de empadronamiento acredita la cobertura médica del titular y de su grupo familiar. El trámite es sencillo y gratuito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) recordó que el Comprobante de Empadronamiento (Codem) puede descargarse a partir de un trámite sencillo, directamente desde su sitio web. Este documento es esencial a la hora de acreditar la obra social ante las instituciones médicas y puede gestionarse desde cualquier dispositivo de forma online .

El Codem confirma cuál es la obra social asignada a cada persona y, en el caso de que corresponda, determina la cobertura de los familiares a cargo. Contando con esta constancia, que se adquiere sin claves ni gestiones presenciales, se puede realizar cualquier tipo de trámite en el sistema de salud .

Según explicó Ansés, el comprobante emitido en línea tiene plena validez legal y no requiere firma ni sello . Es por esto que el Codem se convierte en un instrumento clave para resolver todo tipo de gestión sin la necesidad de contar con demasiados papeles y y sin tener que atravesar trámites lentos.

Quiénes pueden obtener el Codem

Según establece Ansés, los trabajadores en actividad, quienes cobran la prestación por desempleo y los jubilados y pensionados tienen cobertura de una obra social al igual que sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad).

>> Leer más: Anses: cómo revisar el cobro de las asignaciones y qué hacer ante errores o bajas

Cómo descargar el Codem en línea

El trámite para descargar el Codem es sencillo y puede realizarse las 24 horas del día directamente desde el sitio web oficial de Ansés. Los pasos son los siguientes: