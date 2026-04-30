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Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: ya son dos las estaciones en Santa Fe que perdieron personal

Las estaciones de Sauce Viejo y Ceres operan al límite y tuvieron que recortar funciones, por lo que se verán resentidos diversos servicios que brindaban con normalidad hasta hace dos semanas

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

30 de abril 2026 · 14:48hs
El SMN vive una situación crítica luego de la tanda de 140 despidos impulsada por el gobierno nacional.

El SMN vive una situación crítica luego de la tanda de 140 despidos impulsada por el gobierno nacional.

La situación en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es muy frágil tras los 140 despidos ejecutados por el gobierno nacional a mitad de abril. Decenas de estaciones meteorológicas perdieron personal en esta nueva tanda de cesantías y Santa Fe no quedó al margen de las medidas dispuestas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Las tareas diarias del organismo no se acotan sólo a brindar el pronóstico del tiempo. También aportan información clave a la sociedad, que incluye desde alertas destinadas a la ciudadanía y a Protección Civil hasta reportes especiales para el sector agropecuario, para las actividades aeronáuticas y oficios para cobrar seguros ante fenómenos como el granizo.

El 15 de abril, el gobierno nacional despidió a 140 personas del SMN, que se suman a más de 100 trabajadores despedidos hace dos años. A esa cantidad, se sumarían, antes de fin del 2026, otras 100 personas. A pesar del recorte, las tareas no cambiaron ni disminuyeron.

Estaciones del SMN en Santa Fe

El SMN tiene siete estaciones meteorológicas en Santa Fe: Rosario, Sauce Viejo/Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Ceres, Sunchales y Reconquista. Ceres y Sauce Viejo son dos de muchas estaciones en el país que sufrieron recortes (alrededor de 50 fueron afectadas en esta tanda; algunas icónicas, como las de Ushuaia y La Quiaca).

Hasta mediados de abril, la estación de Ceres contaba con seis observadores meteorológicos, pero dos de ellos formaron parte de la tanda de 140 despedidos por lo que su operatoria normal ya comenzó a resentirse. Sauce Viejo, por su parte, perdió un observador meteorológico luego de que lo echaran y ahora quedan apenas cinco personas.

Esta situación deriva en que los servicios que antes brindaba la estación en Sauce Viejo se reduzcan y que, desde ahora, no se puedan posibilitar datos nocturnos, según revelaron fuentes del SMN. Esto afecta a todos los productos que ofrece el SMN, sobre todo a vuelos que deben programarse especialmente, como los sanitarios.

Ante estos casos, la información meteorológica no puede discontinuarse y debe ser permanente para que los pilotos puedan tener disponibles todos los datos necesarios para diagramar y planificar viajes.

Cada observador y cada meteorólogo que forma parte de estas estaciones, además de contribuir a la elaboración de los pronósticos para la ciudadanía, el agro y el sector aeronáutico, también colabora con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN, que se encarga de emitir las advertencias pertinentes ante fenómenos intensos como tormentas o vientos.

Contar con estas estaciones permite generar estadísticas climáticas para monitorear las condiciones en sectores que necesitan información para tomar decisiones para construir edificaciones, desarrollar infraestructura y llevar adelante actividades agropecuarias, entre otras cuestiones.

La importancia de estas estaciones no sólo se magnifica con los pronósticos para los sectores productivos. En abril, el trabajo del SMN cobró especial relevancia en el marco del temporal que afectó a todos los departamentos del norte santafesino, con localidades que tuvieron acumulados de precipitaciones de hasta 250 milímetros (mm).

Trabajo al límite por los despidos

Evaluaciones hechas por distintos gobiernos nacionales estimaron que, para funcionar correctamente, el SMN debe contar con un piso mínimo de 1200 personas. Para fin de año, la planta quedaría en unas 600 personas que tendrían que encargarse de servicios y productos originados para funcionar con el doble de personal.

Para ofrecer los servicios que brinda, el SMN tiene, al día de hoy, trabajadores sobrexigidos, cubriendo el doble de horas y desarrollando tareas que deberían hacerlas más de una persona. Los pronósticos se hacen para zonas cada vez más grandes y los alertas que puedan surgir a último momento no se pueden abordar con la urgencia necesaria por la sobreexigencia de tareas.

Las estaciones del SMN deben contar con el personal suficiente para que registren datos los 365 días del año, las 24 horas, cada una hora. Eso luego sirve como insumo de modelos meteorológicos de los que se valen todos los pronósticos del mundo. Menos observaciones derivan en peores representaciones de la atmósfera por parte de los modelos y, a su vez, en pronósticos de peor calidad.

>> Leer más: Despidos en el SMN: una estación meteorológica en Santa Fe opera al límite y corre riesgo de cierre

Además del pronóstico del tiempo, el SMN brinda múltiples servicios: desde reportes especiales para todas las actividades agropecuarias como la producción de algodón (debe trasladarse en camiones especiales con determinadas condiciones climáticas para no tener pérdidas), hasta oficios necesarios para cobrar seguros que, actualmente, se envían en un lapso de una semana pero que con los recortes proyectados, podrían comenzar a tardar hasta dos años.

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