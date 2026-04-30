Jorgelina Cardoso: "Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo"

La mujer del campeón del mundo estuvo presente en "Grandes para esto", el nuevo programa de streaming de La Capital+ y habló de su vuelta a Rosario y los planes a futuro

Jorgelina Cardoso dijo presente en el estreno del programa de streaming "Grandes para esto", de La Capital+ , con la conducción de Pachu Peña, Yoana Don y Juan Nemirovsky. Los temas fueron variados pero su vida junto a Ángel Di María y los planes a futuro estuvieron en el foco.

"Soy rosarina y amo mi ciudad. Extrañábamos todo, la familia y los amigos, lo que no se compra con plata , lo que más valoramos y por lo que decidimos volver. Y porque Ángel tenía el sueño de retirarse en Central", empezó relatando la mujer de Di María.

Cardoso habló de todo: el futuro del campeón del mundo, su vida, sus gustos y su amor por la ciudad. "Ángel está en casa haciendo de papi. Nos está viendo. Iba a pedir comida, algo rápido. Pero ojo que cocina y cocina muy rico", aclaró entre risas.

"Yo voy al súper, cocinamos nosotros. Nosotros estamos bien así, somos simples, disfrutamos de las cosas simples . Si tenemos un rato libre salimos a caminar o a tomar un helado. Nos gusta lo que no se compra", contó con la humildad y sencillez que la caracteriza.

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El Mundial y los planes a futuro

Imposible encontrarse con Jorgelina y no preguntar por Di María: su salida de la selección, sus planes a futuro y su posible participación en el próximo Mundial de fútbol fueron algunos de los tópicos.

"Él quería irse de la selección así, por la puerta grande. Se fue bien. Siempre estuvo convencido de la decisión que tomó. Y yo lo apoyo. Creo que los jugadores que están lo hacen perfecto, y Ángel supo dar un paso al costado. Cada jugador es único, cada uno tiene sus virtudes. Es muy difícil otro Ángel, otro Messi, otro Dibu. Es difícil reemplazar a cualquier jugador", afirmó, convencida.

Pero, a pesar de estar afuera, los pasos de la albiceleste son seguidos con ansiedad y emoción en la casa de Ángel y Jorgelina. "Tenemos los mismos nervios de siempre con la selección. Tenemos planes de viajar si coincidimos algunos días, porque las nenas tienen escuela y Ángel tiene que entrenar".

En relación al futuro del canalla, Jorgelina habló de la "dupla técnica" Ángel Di María-Leandro Paredes. "Empezó como una joda y ahora creo que sería fantástico que agarren la selección". En este sentido, aseguró que ve a su marido como un futuro director técnico: "Lo acompañaré si así lo desea. Yo me lo hago dirigiendo. Si lo decide ahí estoy"

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Pero además Jorgelina compartió un dato que pocos conocían: su suegro es hincha de Newell's Olds Boys. Por eso, y a pesar de ser el padre del campeón del mundo, es difícil ver en familia los partidos de Central.

Orgullosa

"Yo estoy orgullosa porque soy lo que soy, te puede gustar o no. Pero todo pasa por la aprobación de Ángel. Si él me dice que me pasé, no salto. Pero defiendo lo mío, lo hice toda la vida. Yo no molesto a nadie, pero te metés conmigo y con mi familia y vas a conocer la parte fea", apuntó Jorgelina con la personalidad guerrera por la que es conocida.

"Tengo cuidado con lo que digo. Intento mantener una línea desde el respeto, lo pienso, lo mastico. Le pregunto a Ángel si puedo y ahí voy. Tengo periodistas cancelados, sobre todo de Buenos Aires, la mayoría. Ángel se ha quedado muy dolido. No entienden que si meten más presión se las hacen más difícil, se las complicás a los jugadores. Lo mismo pasa con Newell's y Central".

A pesar de las críticas y los momentos difíciles, Jorgelina es una mujer con fortaleza y decisión y, sobre todo, sabe qué lugar ocupa. "Las esposas somos un poco el sostén. Pero no sólo en el futbol. Me dedico de lleno a mis nenas y apoyo a Ángel. Después vendrá el momento para mí. La verdad es que no veo la hora de que Ángel deje de jugar así tenemos más tiempo", remató, entre risas.

"Grandes para esto", con Pachu Peña

Después de una larga trayectoria en televisión, radio y teatro, Pachu Peña desembarcó en la grilla de La Capital+, con un proyecto que, según define, tiene un fuerte componente personal: el regreso a Rosario con "Grandes para esto".

“Lo tomo como un desafío muy lindo”, aseguró en diálogo con este medio. Y enseguida dejó en claro que no se trata de un trabajo más: “Es algo que tenía en mente. Siempre quise volver a hacer algo en Rosario. Me sentía en deuda con mi ciudad”.

El humorista, que nació y se crió en la ciudad, habla desde un lugar emocional más que profesional. “Es una ciudad que amo. Me gusta volver, estar en contacto con la gente. Quería estar un poco más acá”, explica, marcando el tono de un proyecto que buscará justamente esa cercanía.

La propuesta llegó de manera casi natural. “Cuando me convocaron me gustó la idea, el proyecto y la oportunidad de volver”, cuenta. Su entusiasmo aparece en lo cotidiano. “Volver a ver amigos, estar en contacto con la ciudad, volver a comer un Carlito, una rica boga… me gustó”, dice, apelando a referencias bien rosarinas.

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Lejos de mostrarse ajeno a los cambios en los medios, Pachu ya tuvo experiencias en el mundo digital y del streaming. “Es un formato que me divierte, es como una radio transmitida. No tenés pausa, pasa todo más por lo hablado”, describe.

Esa lógica es parte del ADN del nuevo ciclo, que incluirá interacción en vivo con la audiencia. “Estar en contacto con el chat es fundamental”, remarca. Y agrega una mirada sobre el presente: “Hay que cuidarse con lo que uno dice”.

El equipo también juega un rol clave. Destaca a sus compañeros, la periodista Yoana Don y el actor Juan Nemirovsky, y apuesta a una dinámica ágil: “Se va a pasar volando, va a estar muy divertido”.