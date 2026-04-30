La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual El crecimiento siguió rindiendo por debajo de lo esperado. Preocupación en el Banco Central Europeo 30 de abril 2026 · 19:41hs

El aumento de los precios del petróleo por la guerra con Irán elevó la inflación en Europa en abril al 3 por ciento interanual, mientras el crecimiento siguió rindiendo por debajo de lo esperado, en una combinación que en el Viejo Continente preocupa a consumidores y a los responsables de política del Banco Central Europeo (BCE).

La inflación anual en la eurozona —los 21 países que usan la moneda común, el euro— subió al 3 % interanual desde el 2,6 % de marzo, impulsada por un incremento del 10,9 % en los precios de la energía, indicó la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat. El crudo cotiza por encima de los 120 dólares por barril, frente a alrededor de 73 dólares antes del estallido de la guerra, el 28 de febrero.

Mientras tanto, el crecimiento de la eurozona en los primeros tres meses del año decepcionó, con un aumento marginal de la producción económica del 0,1 % respecto del trimestre anterior.

La guerra está asestando un enorme golpe a la economía mundial porque Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes pasaba alrededor del 20 % del petróleo mundial rumbo a los clientes desde los productores del golfo Pérsico. El salto de los precios del petróleo se ha reflejado rápidamente en las gasolineras y en el precio del combustible para aviones.