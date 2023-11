Un libro retrata el fanatismo por Taylor Swift en Argentina través de sueños

Según contó Paz en diálogo con La Capital, la idea de contar este universo en este formato en particular apareció cuando José Bella se encontró con el libro de 1993 “I dream of Madonna: Women’s Dreams of the Goddess of Pop”, que reúne sueños sobre la reina del pop. Ante el hallazgo, “se hizo la pregunta sobre qué estrella actual haría soñar a las mujeres como Madonna lo hacía en ese momento. Treinta años después y con todas las diferencias del caso, pareció válido hacerse indagar sobre lo que podían llegar a soñar los y las seguidoras de Taylor hoy”, explicó la periodista, que actualmente colabora con la revista Rolling Stone.