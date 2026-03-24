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Básquet de la Rosarina: Gimnasia, Sportsmen Unidos y Provincial mandan en la Superliga

En la Superliga de básquet de la rosarina tres de los equipos históricos se encuentran en la cima en estas primeras tres fechas,

24 de marzo 2026 · 16:42hs
Sportsmen Unidos es uno de los tres punteros que tiene la Superliga de básquet de la Rosarina.

Sportsmen Unidos es uno de los tres punteros que tiene la Superliga de básquet de la Rosarina.

El básquet de la Rosarina está a pleno en todas sus categorías, tanto en la rama masculina como femenina. Jugadas las primeras tres fechas en la Superliga de los varones hay tres punteros: Gimnasia y Esgrima de Rosario, Sportsmen Unidos y Provincial.

La tercera fecha comenzó el miércoles pasado con el triunfo de Temperley por 100 a 71 contra Náutico. En el Negro Goyo Traglia hizo 22 puntos, Lucio Beltramino 19 y Augusto Capra 15. En la visita, Facundo Castro terminó con 22 y Franco Falcone con 15.

La jornada continuó el viernes con cuatro partidos, mientras que fue suspendido el cotejo que debían llevar a cabo Unión de Arroyo Seco ante Club Atlético Olegario Víctor Andrade.

Gimnasia continúa con récord perfecto y derrotó por 72 a 56 a Atalaya. En el Mensana hubo 20 puntos de Alejandro Etorre, 13 de Federico Pérez y 10 de Santiago Paterlini. En los perdedores, hizo 21 Mario Gómez y 12 Maximiliano Yanson.

>>> Leer más: Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

El Tala (16 de Fernando Scalella, 15 de Manuel Herrera y 15 de Agustín Chiana) doblegó por 77 a 65 a Regatas (13 de Franco Galleano, 12 de Iván Cardona y 11 de Bernard Báez).

Por otro lado, Sportivo América venció a Tiro Suizo por 75 a 61. En el local hubo 20 puntos de Lautaro Román, 19 de Luciano Pagani, 15 de Fabián Paz y 15 de Daniel Gauna. En la visita anotaron Lucio Bisiach (12), Julián Fernández (11), Julián Nebbia (10) y Rodrigo Scarpeccio (10).

Mientras que Atlantic Sportsmen (17 de Lautaro Mercado y 14 de Gianluca Di Filippo) se impuso por 75 a 69 a Unión y Progreso (16 puntos Fernando Mir, 15 Ignacio Juan y 14 Manuel Calderón).

La acción del domingo de la Superliga de básquet de la Rosarina

En el torneo de la máxima categoría, los dos ganadores del domingo se subieron también a la punta del torneo. Sportsmen Unidos venció en su casa a Alumni de Casilda por 80 a 72. En el Verde hubo 25 de Isaac Anderson, 22 de Latrell Williams y 20 de Galo Marín. Para los visitantes convirtieron 17 Francisco Alasia, 14 Román Mercé y 14 Jorge Martín Yonnaguer.

Finalmente, Provincial derrotó a Central por 66 a 62 con 11 tantos de Thiago Simón, 11 de Felipe Morello y 11 de Tomás Gómez Platia. En los canallas hicieron 10 Valentino Verdaro y 10 Santiago García Facal.

Primera A

El tercer capítulo del segundo nivel del básquet local tuvo estos marcadores: Gimnasia B 75-53 Puerto San Martín; Unión Sionista 56-66 Talleres de Villa Gobernador Gálvez; San Telmo de Funes 90-69 Calzada; Talleres de Arroyo Seco 64-59 Los Rosarinos Estudiantil; Echesortu 96-62 Saladillo; Newell’s 63-72 Atlético Fisherton; y Sportivo Federal 61-58 Libertad.

Hoy juegan Paganini Alumni de Granadero Baigorria ante Red Star de San Lorenzo. San Telmo de Funes y Echesortu están en lo más alto con 6 puntos y un récord de 3-0.

Primera B

Por la tercera fecha jugaron Central B 68-71 Temperley B; Ciclón B 74-70 Unión de Arroyo Seco B; y Náutico B 57-71 Atalaya B.

Al cierre de esta edición estaban jugando Red Star de San Lorenzo B contra Atlantic Sportmen B. Hoy se medirán: Universitario ante Fortín Barracas, Alba de Maciel frente a Provincial B y Ben Hur con Maciel. Para el 1 de abril fue programado Edison con El Tala B.

Primera C Flex

Los líderes en esta división son Regatas Rosario B, Saladillo B y Los Rosarinos Estudiantil B con un récord de 3-0 y 6 puntos en la tabla.

En la tercera fecha se dieron estos resultados: Calzada B 60-78 Residentes Parquefield; Tiro Suizo B 56-60 Paganini Alumni de Granadero Baigorria B; Saladillo B 68-62 Universitario B; Independiente de Ricardone 50-47 Arroyo Seco Athletic Club; Regatas Rosario B 102-54 Sorrento Open Club; Belgrano de Rosario 52-61 El Tala C; Los Rosarinos Estudiantil B 75-72 Velocidad y Resistencia; Atlético Fisherton B 65-78 San Telmo de Funes B

Primera D Flex

En el pendiente de la primera fecha Timbuense le ganó por 90 a 65 a Echesortu B. Mientras que los marcadores de la tercera fecha fueron los siguientes: Velocidad y Resistencia B 25-69 Ciclón B; Edison B 80-30 Talleres de Arroyo Seco B; Alumni de Casilda “B” 84-49 Echesortu B; Servando Bayo C 48-83 Sportivo Federal B; Sportivo Belgrano de Oliveros 64-71 Unión Sionista B; Libertad B 66-68 Provincial C; Garibaldi de Fray Luis Beltrán 66-57 Servando Bayo B y Timbuense 87-47 Unión y Progreso B.

Timbuense, Provincial C y Edison B marcan el camino en la más chica de todas las categorías, ya que ganaron los tres partidos que jugaron.

Básquet femenino

En la primera A, el viernes pasado, en el pendiente de la segunda fecha, Regatas de San Nicolás venció 61 a 52 a Temperley. Talleres de Villa Gobernador Gálvez (4 puntos y récord de 2-0) está en lo más alto de la tabla.

El pasado jueves, por la Primera B femenina, las chicas de Residentes Parquefield se presentaron por primera vez ante su gente y a pesar de la derrota por 55 a 53 contra Adeo vivieron un momento histórico. En esta categoría, con un récord de 2-0, lideran Alba Argentina de Maciel y Adeo.

Foto: www.basquetrosario.com.ar

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