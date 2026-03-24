Escándalo en París: sacaron de la Casa Argentina una placa en homenaje a los 30 mil desaparecidos

La comunidad argentina en Francia denunció que la pieza fue removida sin explicaciones y responsabilizó al director Santiago Muzio

La polémica en el marco del 24 der marzo llegó a París

La Casa Argentina en París quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que retiraran una placa conmemorativa en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar argentina, a pocos días del 50° aniversario del golpe del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La medida fue denunciada por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, que responsabilizó al actual director de la institución, Santiago Muzio. Según indicaron, la placa fue retirada el 10 de febrero y, pese a reclamos formales, hasta el momento no fue restituida ni se informó su paradero.

La pieza que honra a los desaparecidos había sido instalada el 24 de marzo de 2022 en el jardín de la institución, junto a un árbol y una obra cerámica del artista Pedro Torres Agüero, en el marco de la Ley 25.633, que establece el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La colocación había sido encabezada por el entonces director, Miguel Ángel Estrella, con el objetivo de consolidar la memoria colectiva y promover valores democráticos.

Desde la ACAF advirtieron que la remoción contradice el espíritu de esa normativa, que impulsa acciones para “suscitar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo” y defender los derechos humanos.

Reclamos y pedido de restitución

La comunidad argentina residente en Francia impulsa una solicitada para exigir la reposición de la placa y la continuidad de los actos conmemorativos. En ese sentido, también solicitaron que se autorice la tradicional colocación de una ofrenda floral en el predio.

“El pedido cobra especial relevancia en el contexto del 24 de marzo”, señalaron desde la organización, al remarcar el valor simbólico del espacio dentro de la comunidad académica.

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Capital Humano, que depende de Sandra Pettovello, indicaron que la remoción se enmarca en un “plan de mantenimiento y modernización” del edificio. Sin embargo, no confirmaron si la placa será reinstalada y solo reconocieron el retiro de “revestimientos incorporados en años anteriores”.

Cuestionamientos a la gestión

La figura de Muzio también quedó bajo cuestionamiento por su perfil político. Fue designado en diciembre de 2024 y es identificado con sectores libertarios y vínculos con espacios de la derecha europea, como el partido Reagrupamiento Nacional y la fuerza española VOX.

Según la ACAF, además, la Casa Argentina habría sido utilizada para actividades políticas y encuentros de organizaciones vinculadas a sectores conservadores de Europa, lo que, afirman, contraviene el reglamento institucional.

También denunciaron que la institución se negó a adherir a la carta de valores de la Ciudad Internacional Universitaria de París, que promueve principios de no discriminación, laicidad y respeto por los derechos fundamentales.