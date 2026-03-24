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Economía apura los fondos de despido para lograr financiamiento

Por las urgencias de la deuda, la Comisión Nacional de Valores busca acelerar la reglamentación del instrumento creado por la reforma laboral para facilitar las cesantías. Apuesta a poner en marcha una caja de más de u$s 3 mil millones

24 de marzo 2026 · 19:46hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que tiene identificadas las fuentes de financiamiento para pagar la deuda.

La urgencia por conseguir fuentes de financiamiento para pagar los vencimientos de deuda de este año impulsan al Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan contrarreloj para poner en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El sistema, creado por la reforma laboral con el argumento de abaratar los despidos, es en rigor la nueva caja creada por el ministro Luis Caputo para garantizar la voluntad de pago a los bonistas. Este año vencen u$s 9.000 millones.

La semana pasada, el presidente de la CNV, Roberto Silva, mantuvo una reunión con 70 representantes de Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc), que serán quienes podrán recibir dinero de los FAL para hacer inversiones.

El negocio funciona de la siguiente manera: una vez que estén listas las reglamentaciones, cada empleador tiene que abrir una cuenta FAL a su nombre en alguna entidad autorizada por la CNV y allí hacer aportes mensuales hasta completar el riesgo de despido del total de su planta de trabajadores. Se estima que serían entre u$s 3.000 millones y u$s 4 mil millones.

Mercado de capitales

Los FAL serán inembargables y las administradoras podrán hacer inversiones. “Representan una oportunidad de crecimiento enorme para el mercado de capitales: son el tipo de inversores de largo plazo que necesitamos para consolidar y profundizar su desarrollo” dijo Silva.

En la letra de la reforma laboral, los FAL tienen la función de financiar el despido de parte de las empresas. Pero el objetivo principal es transferir recursos al sector financiero para dar liquidez al mercado de capitales y, a través de la posibilidad de invertir en bonos, al propio Tesoro del Ministerio de Economía.

Los fondos se constituyen con aporte del 2,5% sobre la masa de trabajadores en el caso de las pymes y del medio por ciento en las empresas grandes. Como se pueden descontar de los aportes jubilatorios, en definitiva son los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) los que financian el negocio.

Otra caja

En el Palacio de Hacienda se entiende que con los FAL en marcha el Estado va a tener una nueva fuente de financiamiento para renovar deudas.

En el último encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) el ministro de Economía señaló precisamente que el equipo del Palacio tiene identificadas fuentes de financiamiento al mercado de capitales internacional, para renovar vencimientos por u$s 9.000 millones para julio de este año y para enero y julio del 2027. Una parte podría venir de los FAL.

Sin acceso al financiamiento internacional, el Tesoro depende del Banco Central para afrontar los pagos de deuda. En ese esquema, buena parte de los dólares que compra la autoridad monetaria terminan transferidos al Tesoro para cancelar vencimientos.

El ministro de Economía considera que el mercado local podría ser una alternativa al financiamiento del Estado. En Brasil el 90% de la deuda es local, por ejemplo, en Argentina es a la inversa. Caputo se quejó de que los agentes de Bolsa locales no hayan desarrollado ningún vehículo financiero capaz de captar dólares “del colchón”.

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