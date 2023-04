“Es un trabajo en conjunto con la provincia de Santa Fe. Una escuela importantísima porque van a salir especializados en animación y en 3D, una tecnología que demanda hoy toda la producción audiovisual, así que es un día de profunda felicidad”, afirmó.

El funcionario nacional destacó que “solamente en tecnología la inversión supera los 35 millones de pesos, pero está también la inversión edilicia y es un esfuerzo que lo estamos haciendo entre la provincia de Santa Fe y la Nación, es verdaderamente importantísimo”.

Y agregó: “Yo soy hijo de esta escuela, me formé en la Escuela Nacional de Cine, pero todos los que queríamos estudiar necesariamente teníamos que ir a Buenos Aires y quedarnos en Buenos Aires para desarrollar nuestras actividades”.

El ministro y cineasta mencionó luego que “hoy son en total ocho escuelas a lo largo y ancho del país” .

”Que nuestros jóvenes se queden en cada una de las sociedades, en cada una de nuestras regiones, que allí se formen y que desde ahí puedan desarrollar la producción audiovisual me parece una maravilla. Esta escuela da cuentas de esto”, subrayó Bauer.

Por su parte, Llonch, agradeció “esta inversión muy alta” y sostuvo que “la tecnología que tenemos en este momento es la más avanzada que hay en el mundo y lo importante es la decisión que tomaron tanto Nación como Provincia de hacerlo en Ciudad Cultural Lavardén”.

Al respecto calificó a Ciudad Lavardén, como “un polo cultural, donde también tenemos la Escuela de Cine y Televisión de Santa Fe, donde hoy estudian 300 alumnos.

En tanto, Nicolás Batlle, como titular del Incaa, a su turno, concluyó: “Creo que esta interacción entre los alumnos de la EPCTV, la Escuela Provincial de Cine y Televisión, y los alumnos de la ENERC, no tiene techo, no tiene límite. Creo que esta conjunción entre ficción, documental, animación, nuevas tecnologías, efectos visuales, no es solamente una escuela que tiene que ver con la realización de películas de animación, sino también todo lo que tiene que ver con la realización de películas audiovisuales, para publicidad, institucionales, servicios de producción, plataformas, cine, audiovisual en términos generales. Así que damos un paso muy importante”.