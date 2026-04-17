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El motivo por el que Newell's saldrá a jugar con tres modificaciones ante Unión en Santa Fe

Por culpa de las lesiones, el entrenador Frank Kudelka debió confirmar este viernes tres futbolistas distintos de los titulares de Newell's de la fecha pasada

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de abril 2026 · 18:40hs
Frank Kudelka estuvo forzado a modificar la formación titular de Newells.

Foto: Héctor Río / La Capital

Frank Kudelka estuvo forzado a modificar la formación titular de Newell's.

La presentación de Newell's frente a Unión en el estadio 15 de Abril de ese viernes, a las 20.30, tuvo complicaciones. Matías Cóccaro, Franco García y Oscar Salomón, titulares el último partido contra San Lorenzo, quedaron afuera por diferentes lesiones.

El entrenador Frank Kudelka se encontró obligado a reemplazarlos para la penúltima salida de la Lepra del Coloso en el torneo Apertura.

Un problema si se considera que, con ellos, el equipo fue mejorando la campaña en el cierre del torneo y acumula tres partidos sin derrotas, producto de dos victorias y un empate.

Los futbolistas que ingresarán por los lesionados son Francisco Scarpeccio, Luciano Herrera y Nicolás Goitea. Solo falta la confirmación oficial, un rato antes del inicio del partido.

Los reemplazantes y las lesiones

Scarpeccio será el responsable de jugar por Cóccaro, con un síndrome de estrés tibial que pacede desde hace un tiempo.

Luciano Herrera, y no Walter Núñez, como se especulaba, ingresará por García, que padece un traumatismo de rodilla y una distensión muscular del isquiosural de la pierna derecha.

>> Leer más: Luca Regiardo: "Los chicos del club siempre vamos a defender a Newell's dentro de la cancha"

Mientras que Goitea, recuperado de un desgarro en el muslo derecho, reemplazará a Salomón, con una distensión muscular en el gemelo derecho.

Cóccaro y García se lesionaron durante el partido contra San Lorenzo, en tanto Salomón tuvo la distensión durante la práctica del jueves.

Los titulares de Kudelka

Los once de de la Lepra para la visita a Unión: Josué Reinatti Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Francisco Scarpeccio.

La mejoría de Newell's en los tres últimos partidos le dio aire para despegarse un poco de los últimos puestos de la tabla anual, que define un descenso. Sumar en Santa Fe será positivo para seguir en ascenso.

Por el momento, Newell's acumula 10 puntos en la tabla anual. Detrás se ubican Riestra, con 7, Aldosivi, con 6, y Estudiantes de Río Cuarto, con 5.

El equipo cordobés, por ahora, desciende por la tabla del promedio y libera cupo en la anual. Por lo tanto, Aldosivi, que marcha penúltimo, es el otro conjunto que hasta acá pierde la categoría.

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