Este domingo llega el momento de ponerse al día con las novedades que Netflix sumó a su catálogo recientemente. Y la verdad es que este mes los usuarios tienen mucho por descubrir, ya que la plataforma incorporó títulos de todo tipo, con relatos para todos los gustos y preferencias.

Elegir una producción no siempre es sencillo y la cantidad de novedades en cada plataforma puede complejizar aún más la tarea. En este marco, puede servir curiosear acerca de las producciones que la mayoría de los usuarios están eligiendo, para tener una idea de cuáles son los imperdibles del momento.

Este film colombiano dirigido por Riccardo Gabrielli R. combina la acción y aventura con el tinte dramático y suspensivo que deviene de los desastres climáticos. En este caso, como su nombre lo adelanta, el gran desafío lo plantea una intensa corriente del Pacífico . Juan Pablo Raba, Carolina Guerra, Marlon Moreno y Sebastián Eslava protagonizan este intenso drama.

La historia de “Pacífico” comienza cuando un grupo de buzos realiza una expedición en la zona de Malpelo/Gorgona, las islas de Colombia en el océano Pacífico. Todo se complica cuando una fuerte corriente del océano empieza a arrastrar a los buzos en diferentes direcciones, dejándolos dispersos y a cientos de kilómetros de la costa. Los distintos buzos deberán encontrar la forma de reunirse y llegar a tierra firme cuanto antes.

“Los juicios de Karen Read”

Los amantes del true crime tienen plan asegurado con “Los juicios de Karen Read”, la docuserie que sigue uno de los casos más controvertidos y mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. La producción reúne testimonios de familiares, amigos, testigos, integrantes del jurado y hasta material sobre el impacto mediático que tuvo el caso de Read.

A lo largo de sus 3 episodios, la miniserie se mete de lleno en los dos procesos judiciales que se llevaron a cabo en contra de Karen Read por la muerte de su novio, el policía de Boston John O'Keefe en 2022 durante una tormenta de nieve y en circunstancias extrañas.

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“Sonríe”

“Tras presenciar el dramático incidente sufrido por un paciente, la Dra. Cotter empieza a experimentar hechos aterradores sin explicación aparente. A medida que el horror se adueña de su vida, comprende que la respuesta está en su propio pasado”, adelanta la sinopsis de “Sonríe”, la primera película de la franquicia dirigida por Parker Finn.

Protagonizada por Sosie Bacon, la película combina el terror y el thriller psicológico, sin miedo a rozar lo perturbador. Su premisa utiliza algo tan cotidiano e inofensivo como una sonrisa para convertirla en un símbolo inquietante y desconcertante. Se trata de una historia imperdible para los fanáticos del terror.