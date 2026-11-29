La provincia abrió un nuevo frente de trabajo entre Ricardone y San Lorenzo. Además se prepara para habilitar los tramos de hormigón en Roldán y en Ruta 34

A casi cuatro meses de recibir la ruta nacional A012, la provincia de Santa Fe sumó un nuevo frente de trabajo en el tramo que va desde la Autopista Rosario-Santa Fe hasta la Ruta Provincial N° 25 (conocida como Camino de la Cremería), entre Ricardone y San Lorenzo. Las obras apuntan a dejar la ruta en condiciones antes de la cosecha gruesa, época de mayor circulación de camiones.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, remarcó que “ nos hicimos cargo y estamos trabajando para dejarla mejor para cuando comience la intensa circulación de camiones durante la cosecha gruesa . Cuando Nación no se hace cargo, Santa Fe pone manos a la obra . Este es uno de los corredores más importantes para la salida de granos por nuestros puertos”.

El nuevo frente de tareas se extiende a lo largo de 5.300 metros. Los trabajos combinan reparaciones profundas o superficiales, según el estado de cada sector, y la construcción de una nueva carpeta asfáltica en cinco kilómetros, a cargo de la firma Laromet. “Para fines de diciembre vamos a tener la ruta repavimentada”, remarcó Enrico.

Al mismo tiempo, el Gobierno Provincial completó las reparaciones sobre los ramales de la Autopista Rosario-Buenos Aires y reparaciones en el sector de vías en el acceso a Piñero. Enrico explicó que "cerramos un frente y activamos otro, sin descanso. Así la ruta no queda a medio hacer en ningún tramo”.

Hormigón nuevo en Roldán y la Ruta 34

En los frentes de Roldán y de la intersección con la Ruta Nacional 34, la empresa Pose SA avanza con el hormigonado. Se prevé que estos trabajos terminen en los primeros días de diciembre, con la posterior habilitación del tránsito. En la última semana de diciembre comenzaron los trabajos de demolición en San Lorenzo y se ultiman detalles para comenzar a trabajar en un sector cercano a la planta de General Motors, en Alvear.

Pablo Seghezzo, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), aclaró el alcance de esas tareas: “Demolemos las losas rotas y construimos nuevas capas de hormigón H-8 y H-35. No hacemos tareas de maquillaje: hacemos una reconstrucción completa para que dure años”.

Banquinas, limpieza e iluminación

A la vez, comenzaron los trabajos sobre las banquinas entre la Autopista y Roldán, con perfilado y colocación de estabilizado granular.

“No solo eran peligrosos los pozos de la calzada: la banquina estaba en muy mal estado. Mejorarla no solo aumenta la seguridad vial de quienes transitan la ruta, sino que permite que el agua escurra bien y no siga rompiendo las bases”, argumentó Seghezzo.

El funcionario sumó además las tareas de mantenimiento en todo el corredor: “Activamos también cuadrillas de limpieza, estamos sacando pedazos de cubierta que hace años que estaban tiradas. Y también, importante, tenemos contratos activos de corte de pasto e iluminación, para mejorar y mantener de manera constante este corredor”.

La A012 fue transferida por Nación a la Provincia por 20 años, y el Gobierno Provincial financia su reparación con fondos propios. “La A012 es una ruta nacional que estaba sin mantenimiento, pero el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a la Nación que la cediera a la Provincia para poder repararla por tramos”, recordó Enrico.

De este modo, la provincia avanza tramo a tramo sobre el segundo anillo de circunvalación del Gran Rosario, un corredor clave para el transporte de cargas que conecta los puertos de Rosario, San Lorenzo y Timbúes.