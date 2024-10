Tomas Crow, el productor rosarino que trabajó junto a Coldplay y Noel Gallagher

Aunque se podría invocar al destino o el azar, el éxito de Crow es resultado de un esfuerzo y dedicación enorme que comenzó con el pedido reiterado de asistencia a su docente Max Hayes (productor de mega estrellas como Paul McCartney y Mick Jagger). Tras una constante de negativas, el rosarino finalmente encontró la oportunidad que estaba esperando. Ese mismo docente que tanta reticencia había mostrado en un principio, un día necesitó de su ayuda. Fue entonces cuando Tomás consiguió permear las fronteras de la industria y comenzó a trazar un camino que se vio marcado por producciones y colaboraciones destacadas. La coronación de gloria como ingeniero de sonido llegó con su trabajo en el disco “Got to be tough” de Toots Hibbert's and The Maytals, premio Grammy en 2020 a Mejor Disco de Reggae.

WhatsApp Image 2024-10-08 at 18.53.22.jpeg

"Empecé a tocar la guitarra porque. Al punto que me compre una peluca para parecerme a él. Estaba obsesionado. Brian May fabricaba sus guitarras y yo me acuerdo de agarrar un pedazo de madera y dibujar la guitarra y jugar con eso. Tenía seis o siete años. O quería ser el de Kiss entonces me dibujaba la estrella en la cara y hacía como que tocaba la guitarra”, agrega.

>> Leer más: Coldplay eligió el Valle de la Luna para presentar su nuevo álbum

- ¿Cómo te formaste en un comienzo?

Yo soy de Ocampo y Laprida. Fui al colegio primario Español y al colegio secundario Superior de Comercio. Pero yo no tenía nada que ver ser buen estudiante, y no tenía nada que ver con lo contable, con lo más técnico. Me sentaba en el banco de atrás y todo quinto año me lo pasé haciendo música electrónica. Tenía un sintetizador portátil porque ahí podía hacer loops, música que grababa en una tarjeta SD. Entonces estaba en las sillas de atrás, con los auriculares puestos, y con el aparato hacía canciones. Así es como aprendí el lenguaje de la música electrónica desde muy chico. Mi educación siempre fue por parte de la experiencia, de hacer cosas, de probar y ver qué pasaba ahí. Aprendí mucho del error.

- ¿Cómo arrancaste profesionalmente?

Después de eso y de la secundaria conseguí un trabajito de un par de horas, y al mismo tiempo producía con Rockin Beats. Junto con Juan Pablo Esquivel entramos en Sud Beats, el sello discográfico de Hernán Cattaneo. Pegamos contrato con ellos y yo ahí me empecé a dar cuenta que era posible lograr ese tipo de cosas, y por eso me empecé a meter en el mundo más dance, más de la electrónica. Después con 19 años (todo esto fue en ese mismo año) me puse a averiguar para ver si era una posibilidad estudiar o hacer algo acá en Inglaterra. Averigüé y encontré para hacer una beca en un curso corto de ingeniería en sonido y producción musical. Y a partir de eso, me vine sin conocer a nadie con la inconsciencia de un chico de 19 años. Ahora no lo haría ni loco, menos sin conocer a nadie. Es muy duro. Pero desde siempre, desde muy chico tuve una atracción muy fuerte por la música de acá, me preguntaba por qué tantas bandas que me gustaban salían de acá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomas Gagliardo (@crow.tomas)

- Ahí fue cuando conociste a Max Hayes y se te empezaron a abrir las puertas de la industria musical.

Claro, dentro del curso estaba Max, que era un profesor que me atraía mucho porque era a su vez el productor que trabajaba con Paul McCartney, Mick Jagger, y todas otras bandas de acá que son bandas súper clásicas rock e indie. Algo que yo siempre mamé mucho. Entonces fui y le dije: “¿Puedo trabajar con vos, puedo ayudarte o hacer algo junto a vos? Me gustaría mucho asistirte en alguna sesión”. Me dijo que no. Repetidas veces. Pero yo en su momento no bajaba los brazos muy fácil, ahora tampoco, así que le seguí insistiendo, hasta que en algún momento se dio cuenta que necesitaba alguien para un trabajo porque estaba hasta las manos.Así que empecé a colaborar con él, y empezamos a trabajar en un estudio que ahora se llama Le Mob. Empezamos a tener clientes muy copados ahí. Y los clientes de Max en un momento pasaban para mí porque él no podía con algunas cosas, así que empecé a meterme en la industria, a conectarme.

De Rosario a colaborar con leyendas

Uno de los primeros trabajos de Crow en las grandes ligas involucraba a un referente del rubro: Zak Starkey, baterista de The Who, Oasis e hijo del beatle Ringo Starr. Durante la pandemia comenzaron a producir juntos en el estudio de Starkey en las afueras de Londres. Tomás trabajó en el proyecto como productor residencial viviendo junto al artista debido a las distancias entre el estudio y su hogar, y a la presencia del COVID en ese momento. "Fueron varios meses. Era todo un poco irreal porque estábamos en el medio del campo, entonces no éramos tan conscientes de la pandemia. Terminó siendo un arma de doble filo igual porque dentro de eso lindo del campo, adentro del estudio y de la casa se manejaba una intensidad interesante. Se contrarrestaba, terminabas llegando a un terreno neutro. Era mucha intensidad, mucha producción constante. Y yo ahí tranquilito con mi mate", recuerda entre risas manteniendo presentes sus raíces argentinas.

Luego de sus producciones junto a Starkey, a Tomás se le apareció la chance de colaborar junto a uno de los líderes de la mística banda Oasis: Noel Gallagher. Si la lista de contribuciones antes perfilaba fuerte, ahora se le añadía una estrellita de oro.

WhatsApp Image 2024-10-08 at 19.40.16.jpeg

>> Leer más: Oasis extiende su gira a Canadá, EEUU y México: ¿cuándo llegan a la Argentina?

- ¿Cómo recordás esa experiencia?

Yo con él trabajé durante dos meses haciendo sesiones. Fue durante la segunda ola de COVID, ahí nomás después de lo de Zak. Fueron dos meses muy buenos, con contrato de confidencialidad de por medio. Una experiencia espectacular porque éramos cuatro personas: su productor, su house engineer, Noel y yo. Casi un mano a mano con él por dos meses, que es un montón. Fue muy loco pensándolo en frío, pero al mismo tiempo la industria acá, por más que parezca muy grande, es muy chica. Una vez que te insertás termina siendo un palabra en palabra que hace que llegues a ciertos lugares. Y hay mucho trabajo también. Con Noel y su equipo terminamos haciendo cinco canciones de las cuales salieron tres. Fue una experiencia súper linda y enriquecedora. Lo que más me llevo es aprender muchísimo de este tipo que es una máquina de hacer canciones hermosas y funcionales, con la simpleza que tiene como músico y como persona él mismo también. Cuando terminé las sesiones con Noel, y no sé bien cómo fue la conexión, recibí a los pocos días una llamada del director de audio de Coldplay diciéndome que necesitaban a alguien en el equipo y que querían probar qué onda yo, que fui recomendado.

- ¿Y qué hiciste junto a ellos?

En 2021 fui a hacer una sesión para su disco anterior "Music of Spheres", en un tema que se llama "Coloratura", que es el último del disco. Nos caímos bien, a ellos les gustó la forma que yo tenía de trabajar. Tanto que estuve trabajando dos discos con Coldplay. El último, "Moon Music", salió hace poco. Trabajé en todos los temas: haciendo vocales en el último, en el primero como ingeniero y en todos los demás hice ingeniería. Yo armé su estudio también, entonces medio que estaba a cargo de todas las sesiones. Chris Martin tiene una energía muy especial y nos llevamos bien por eso. Creo que concebimos la música de una forma parecida: desde el amor, la apertura, la aceptación. Encima yo era el único extranjero en un equipo gigante y además no hablaba inglés como primera lengua. Nos llevamos bien porque tenemos mucho que ver. A ellos les encantó que yo sea argentino. A todos los artistas les gusta mucho Argentina. Por algo será.

WhatsApp Image 2024-10-08 at 18.53.20.jpeg

El triunfo en los Grammys, con gusto agridulce

Como si esto fuera poco, Tomás participó del disco “Got to be tough” de Toots Hibbert 's and The Maytals, que se quedó con el premio Grammy a Mejor Disco de Reggae en 2020. Sin embargo, el triunfo resultó un tanto amargo ya que el cantante Toots, una leyenda del género, había fallecido unos meses antes de la premiación a causa del COVID. “Toots ya tenía casi 80, y fue a tocar sin importarle lo del COVID. Se terminó yendo como una leyenda, por la puerta en grande. Tremendo, pero se fue tipo leyenda. Muy él haberse ido así también”, considera Crow desde Londres.

La Navidad junto a Ringo

En su adolescencia, el productor y músico rosarino inició una banda que tocaba covers de Los Beatles en bares de la ciudad. Visto a la distancia, en ese entonces era impensado que ese mismo muchacho de 14 años que homenajeaba a sus ídolos en los escenarios locales, acabaría trabajando mano a mano y celebrando una Navidad junto a uno de ellos no muchos años más tarde.

"Cuando estaba en lo de Zak haciendo de productor residencial durante la pandemia, caen las fiestas, y yo pensaba quedarme en el estudio. Elegí eso antes que quedarme solo en mi casa un 24 de diciembre. Zak me terminó invitando a pasar las fiestas con él y con su familia, y yo le dije directamente que sí. Cuando llego y me abren la puerta veo que era Ringo. Yo fingí calma en ese momento pero creo que era porque no caía mucho en lo que estaba pasando. Después fui al baño y le mandé un audio a mi novia y a mi familia en shock. Pero estando ahí me di cuenta que ellos son una familia más como cualquier otra, y que hasta parecía un festejo argentino. Son muy parecidos a nosotros", narra Tomás.

Las raíces argentinas siempre presentes

A pesar de vivir en Inglaterra hace ya casi diez años, Crow mantiene a su país presente en todo momento. “Acá yo estoy todo el día tomando mate porque es mi cable a tierra con mis raíces. Los domingos yo hago mi asado, tengo todo como lo haría en mi casa. Tengo mi poncho y si tengo frío me lo calzo y tomo mate. Y acá mis amigos me dicen GauchoTronic. Es mi anclaje”. comenta.



“Yo me fui de Argentina hace mucho tiempo. Tengo mi familia allá y mis amigos. Y extraño mucho. Y lo que me sucede es que entre más años pasan más argentino me siento. A veces nos pasa, esta frase trillada pero muy real, de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Argentina es un país precioso, lleno de gente hermosa. Acá en Reino Unido cuesta encontrar esa calidez. Nosotros tenemos una belleza interna, somos como seres sociales y eso es tan enriquecedor. Hoy no me vendría", agrega el productor.

WhatsApp Image 2024-10-08 at 18.53.23.jpeg

La música argentina y rosarina

- ¿Qué pensás de la industria argentina hoy en día, viéndolo desde afuera y con toda tu trayectoria?

Es espectacular. Está on fire mal. Los artistas que están saliendo, los talentos, y las ganas de hacer música es genial. Está saliendo muy rápidamente y de la nada, del vínculo con nuestra historia. Está muy bien. Hay mucha variedad y ganas de innovar. Y creo que se va a poner mejor. Si yo me pongo a comparar la música que escuchaba yo cuando me fui a la de ahora, se trata de algo que nada que ver. Antes creo que había un poco de miedo a la experimentación con sonido, con tecnología. Había mucho purismo y ahora siento que se desencadenó todo y se está dando algo muy interesante. A nivel nacional estoy obsesionado con el Dillom, y con el equipo del Dillom. Porque sónicamente es muy interesante lo que hacen. No suena como ninguna otra cosa. Él y Taichu son artistas super crudos e interesantes. Lo mismo Catriel y Paco, es impresionante lo que hacen. WOS siempre estuvo ahí también pero es una cosa espectacular las propuestas que tiene. Y así te puedo tirar un montón de nombres. Lo mismo en Rosario a nivel más local e independiente. Es como un resurgimiento del punk. Me encanta. Dejan su impronta desde el animarse a hacer algo distinto.

- ¿Y en Rosario?

También hay una cantidad de artistas que replican en lo local lo que está pasando a nivel nacional, que experimentan y empujan la barrera sonora todo el tiempo. Hay muchos artistas muy interesantes en Rosario. No sólo dentro de la canción en sí, sino dentro de la electrónica también. A mí me impactó cómo creció en los últimos años. Cuando me fui había una onda así más electro, pero era siempre lo mismo en los mismos lugares de siempre.

Con un boom por delante

Crow también lanzó hasta el momento dos discos como solista: "Detoxify" y "Supersuperficial". El músico busca seguir indagando en su lado como artista independiente y productor colaborando con artistas argentinos. "Ahora tengo la suerte de poder hacer ambas cosas a la vez. Creo que se me va a dar esto de quedarme Argentina trabajando con algunos músicos nacionales. Abrí mi estudio acá en Londres en un club de techno, Fold, que creo que es el mejor club de techno de acá. Así que voy a sacar más música antes de fin de año, y voy a seguir tocando" comenta.



Finalmente, adelanta que pronto estará de vuelta en su tierra con una gira. "A mí me gusta mucho hacer música para mí y tocar en vivo. Estoy tocando mucho por acá en Londres mis propios temas, y la verdad que me divierte muchísimo porque puedo combinar en un mismo lugar todo lo que estoy haciendo con bandas y toda esa influencia con la que yo arranqué. Estoy armando para hacer un tour por Argentina este verano, voy a cerrar fechas pronto. Seguramente Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Quiero ver si puedo llegar más arriba. Estoy en tratativas. Me tiene re contento", cierra.