Todos los detalles de la presentación del espectáculo Messi 10 del Cirque du Soleil

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flacapital%2Fstatus%2F1690109255913791488&partner=&hide_thread=false El Club Provincial está de gala: del 16 al 21 de agosto alojará diez funciones del show del prestigioso circo canadiense: @MessiCirque .



Las tribunas del estadio, a excepción de las cabeceras (y un fragmento de un lateral donde está instalada la mesa técnica), recibirán a… pic.twitter.com/IkqJcSp6YY — Diario La Capital (@lacapital) August 11, 2023

Messi Cirque Du Soleil 22.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Antes de viajar a Buenos Aires en octubre (donde ya hay varias funciones agotadas), el show no podía no tener su estadía en la ciudad que vio nacer a Messi. En particular, es llamativo que se desarrolle adentro de un club real, y no de una carpa de circo con gradas montadas, como suele ser el caso con evento de este despliegue y capacidad de producción. Y como ocurrió con las visitas anteriores del Cirque du Soleil a Rosario, con los espectáculos "Amaluna" y "Séptimo Día" (inspirado en la música de Soda Stereo).

“El seteo original de Messi10 estaba pensado como un estadio de fútbol, con una tribuna de cada lado. En general solemos viajar con esas tribunas en el show, pero por las particularidades de este estadio que ya las tiene, se adaptó a este formato”, contaron desde la producción. El estadio cubierto de Provin está irreconocible: aloja una estructura enorme a lo largo de la cancha, donde se monta el escenario en sus impactantes dimensiones.

Las tramas de andamio, por el momento a la vista pero integradas a la escenografía durante el show, fueron dispuestas especialmente para sostener las 25 toneladas de pantallas, parlantes, y puntos de agarre de las disciplinas aéreas. Una tarea que hubiera resultado imposible para el techo del estadio. De la misma manera, en la planta baja y por debajo del espacio del show, se disponen decenas de pilares que sostienen el suelo del cubierto desde abajo.

“El escenario es un estadio de fútbol reimaginado. Se creó en Bélgica y es el mismo que estuvo con el show en todo el mundo: en Barcelona, en Qatar, en Arabia, en Salta y ahora en Rosario. Tiene movimientos, se eleva el centro, rotan distintas partes. Messi10, además de ser un show de circo inspirado en música, también es un show que trae mucha tendencia y tecnología y escena, y muestra una nueva forma de hacer circo que sale de lo tradicional”, anticiparon.

Las tribunas del estadio, a excepción de las cabeceras (y un fragmento de un lateral donde está instalada la mesa técnica), recibirán a aproximadamente 2100 espectadores por función. En un costado del escenario, a la altura del piso de la cancha, estará el sector VIP denominado Tapis Rouge, que permite ver el show en primer plano. Todas las localidades serán con asiento asignado, y habrá protocolos y zonas especiales para garantizar el acceso y disfrute de personas con movilidad reducida.

Todas las inmediaciones del cubierto también están cooptadas por la visita del circo. Entre las escaleras de acceso a las tribunas, aparece por ejemplo el sector de lavandería, donde se lavan y secan todos los vestuarios después de cada función, y a veces entre show y show cuando la presentación es doble.

>> Leer más: Messi 10 by Cirque du Soleil llega para ratificar la leyenda

El Gimnasio Julio Brofft del club funciona como espacio de entrenamiento de los artistas. “La actividad en el predio arranca con mucha antelación a la función. Cada artista tiene su propia agenda para ir entrenando y perfeccionando su disciplina y su acto. Cada disciplina tiene su momento de ensayo en el escenario, pero también por fuera en esta zona específica”, detallaron desde la producción. En el espacio, se despliegan más estructuras que permiten la práctica de algunas de las disciplinas como el mástil robot, y otras que requieren altura como trapecio, cuerda, banquina y el flatwire (conocido popularmente como cuerda floja).

Messi Cirque Du Soleil 11.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En la zona de oficinas de producción y artística, se destaca el taller de vestuario y maquillaje. Toda la indumentaria, diseñada por el equipo creativo del Cirque du Soleil en Canadá e inspirada en indumentaria deportiva de fútbol, es mantenida por un equipo especial en la gira. El espacio aloja máquinas de coser, hilos de todos los colores, y planchas industriales. De los 32 artistas en escena, cada uno tiene más de un cambio de vestuario, y la mayoría de los vestuarios existen por duplicado para tener un repuesto ante cualquier eventualidad.

Entre los equipos de carpintería y utilería, de automatización (encargados de programar y setear todos los movimientos del escenario, las pantalla y las estructuras de las disciplinas), de luces y efectos especiales, sonido, y vestuario, hay 67 personas de gira, y más de 200 trabajando en el armado en Rosario. Una curiosidad es que el Cirque du Soleil no viaja con equipo de maquilladores, sino que cada artista es capacitado para hacerlo de forma autónoma y manejar sus tiempos acorde a la preparación que necesiten para el show. Un maquillaje estándar de cualquier performer lleva aproximadamente una hora y media en concretarse.

Al final de la recorrida, Sebastián Franco, presidente de Provincial, aseguró: “Lo estamos viviendo con una expectativa enorme. Esta idea fantástica que ensambla dos magias: la del diez y la del circo”. El Club será la casa de Messi10 hasta el lunes 21 de agosto, aunque la venta de entradas (disponibles de forma online a través del sistema TurboEntrada, o en distintos puntos de venta presencial, incluida la boletería de la institución) anticipa que podrían agregarse funciones y extender la visita del Cirque du Soleil en Rosario.