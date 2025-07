Tini acompañó a Rodrigo De Paul en su llegada a Inter Miami

Rodrigo De Paul fue oficialmente presentado como nuevo jugador de Inter Miami , donde se reencontrará con Lionel Messi y formará parte de un equipo repleto de campeones mundiales. Durante el evento realizado en el estadio del club, su pareja, la cantante argentina Tini Stoessel , no pasó desapercibida.

Con su característico estilo elegante y deportivo, Tini lució la camiseta rosa número 7 del Inter Miami —el mismo número que lleva Rodrigo— y combinó su look con jeans anchos y cartera blanca. Su presencia fue captada por las cámaras que también registraron breves intercambios con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y allegados al plantel . No faltaron gestos cariñosos entre ambos, reforzando la complicidad que los acompaña desde su reconciliación.

7D6TNDOLB5CUBHV4IWSQMOJJEM.jpg

Según fuentes cercanas, la mudanza de De Paul a Miami responde tanto a un desafío deportivo como a un deseo personal de construir un proyecto junto a Tini, quien pasa gran parte del año en esa ciudad por su carrera musical. En diálogo con medios, el futbolista aseguró que llegó a Inter Miami con la ilusión de “competir, ganar títulos y formar parte de un club con historia”, alineado con los objetivos del club para consolidarse en la Major League Soccer .

Con este estreno oficial, el mediocampista afianza su salto al fútbol estadounidense y a cadenas más cercanas con su vida personal. Y Tini, a su vez, reafirma su apoyo en una jornada que resume bien la nueva etapa íntima y profesional que ambos atraviesan.

Tini regresa a la pantalla como actriz

Después de 10 años lejos de la gran pantalla, Tini Stoessel regresa a la actuación con la serie “Quebranto”, producida para Disney+. Esta semana y después de tanta espera, la plataforma publicó su primer tráiler oficial y anunció la fecha de estreno.

La cantante, que alcanzó la fama mundial con "Violetta", tal como adelantó en el programa de Susana Giménez, ahora protagonizará una nueva producción que promete sorprender a todos sus fanáticos. Este regreso marca un antes y un después en su carrera ya que se trata de un proyecto que promete ser completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora. La actriz se aleja de los personajes juveniles para protagonziar una serie de drama, misterio y crimen.

En un pequeño tráiler publicado por Disney+ Latinoamérica, ya se puede ver los desafios de su personaje y la potencia de la tira. Además ya tiene confirmada la fecha de estreno para este 2025.

>>Leer más: Entre lágrimas y cartas de Tarot, Tini mostró un adelanto de su nueva canción

En su última en el programa de la diva de la televisión Susana Giménez, Tini Stoessel habló sobre su regreso a la actuación. En la charla, la cantante y actriz compartió algunos detalles sobre "Quebranto". La ex Violetta adelantó que se trata de personaje complejo que se ve envuelto en una investigación policial.

“Es un desafío enorme, pero estoy feliz. Este personaje es completamente distinto a lo que había hecho antes. Fue una experiencia muy fuerte, porque me llevó a lugares emocionales que nunca había explorado”, comentó.

Además, reveló que las exigentes jornadas de rodaje le costaron en algunos momentos: "Hubo días en los que me costaba salir del personaje. Terminaba una escena y me quedaba con esa carga encima. Era como si me llevara el personaje a casa", relató.

La actriz también destacó el apoyo fundamental de sus compañeros de elenco, "Ellos fueron un gran apoyo. Hicimos un equipo hermoso y eso me dio mucha fuerza".