La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's transita una de las peores noches de su historia y pierde 5 a 0 con Boca

Newell's juega desde las 19 frente a Boca en La Bombonera por la fecha 11 del Clausura. El árbitro es Sebastián Zunino y en el Var está Pablo Dóvalo.

5 de octubre 2025 · 20:21hs
Newells tiene una noche para el olvido y pierde por goleada en la Bombonera

Celina Mutti Lovera / La Capital

Newell's tiene una noche para el olvido y pierde por goleada en la Bombonera
Newells no hace pie en la Bombonera y le hicieron el gol muy temprano.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Newell's no hace pie en la Bombonera y le hicieron el gol muy temprano.
Newells necesita de un triunfo ante Boca para aquietar las aguas.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Newell's necesita de un triunfo ante Boca para aquietar las aguas.

Newell's pierde 5 a 0 frente a Boca en la Bombonera por la fecha 11 del Clausura 2025. Los goles del partido los hicieron en el primer tiempo Milton Giménez a los 7' y 24'; y Ayrton Costa a los 33'.

En el segundo tiempo a los 5' el ex Newell's Brian Aguirre convirtió el cuarto tanto; mientras que a los 14' del complemento el ex Central Lautaro Blanco puso el 5 a 0.

El árbitro de cotejo es Sebastián Zunino, mientras que en el VAR está Pablo Dóvalo. Los rojinegros necesitan del triunfo para seguir con chances de clasificación.

Leer más: Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

ST 14' El ex Central Lautaro Blanco conquistó el 5 a 0 para los xeneizes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974977924764770730&partner=&hide_thread=false

ST 5': El ex Newell's Brian Aguirre aumenta la ventaja para Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974975443791929615&partner=&hide_thread=false

PT 33' Ayrton Costa anota el tercer tanto para Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1974966467558010909&partner=&hide_thread=false

PT 24' El equipo local consigue dos goles de ventaja

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1974964171281518876&partner=&hide_thread=false

PT: 7' Boca se pone en ventaja por el gol de Milton Giménez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1974959761599987723&partner=&hide_thread=false

Estadísticas de Boca vs Newell's

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
Cristian Fabbiani estará en el banco de suplentes de Newells porque se pagó una multa por su expulsión.

Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Ever Banega, en Newells y frente a Cavani y Boca en el Coloso

Newell's: Ever Banega tiene un dato llamativo en la Bombonera

Luciano Lollo celebra el gol del empate del último partido, conseguido con convicción. Es lo que requiere Newells para visitar a Boca.

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newells va por todo.  El técnico leproso se juega una parada brava, aunque a esta altura las expectativas son muy cortas en el horizonte leproso.

Newell's: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo último

En vivo: Newells transita una de las peores noches de su historia y pierde 5 a 0 con Boca

En vivo: Newell's transita una de las peores noches de su historia y pierde 5 a 0 con Boca

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca es un show de goles

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca es un show de goles

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando dos hombres, que fueron detenidos, atacaron a otro dentro de las instalaciones del club, ubicado en la costanera, a la altura de Paraguay y el río
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
En vivo: Newells transita una de las peores noches de su historia y pierde 5 a 0 con Boca
Ovación

En vivo: Newell's transita una de las peores noches de su historia y pierde 5 a 0 con Boca

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado
Política

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza
Política

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones
Política

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario
Política

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Ovación
Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca es un show de goles
Ovación

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca es un show de goles

Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca es un show de goles

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani fracasa en la Bombonera y Boca es un show de goles

Ballenas o montañas: Central y Newells ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Ballenas o montañas: Central y Newell's ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Newells: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Es Rosario: presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario
La Ciudad

"Es Rosario": presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo