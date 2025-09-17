Jubilados ANSES: ¿Cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco Santa Fe?

Jubilados y pensionados tienen 15% de ahorro en supermercados de lunes a viernes hasta el 30/9 con Beneficios ANSES del Banco Santa Fe

Banco Santa Fe informó que hasta el próximo 30 de septiembre los jubilados y pensionados podrán acceder a un 15% de ahorro en supermercados , de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES .

El Banco Santa Fe recordó además que continúan vigentes todos los beneficios habituales que ofrece la entidad en diversos rubros, como por ejemplo hasta 30% de ahorro en farmacias y supermercados , los que pueden consultarse en bancosantafe.com.ar/jubilados .

El Beneficio ANSES anunciado se compone de un 10% de reintegro ANSES y un adicional del 5% exclusivo Banco Santa Fe para las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito de la entidad.

Los supermercados adheridos a la promoción son: Changomás, Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, La Anónima y Dia .

“Con esta acción buscamos acompañar a nuestros jubilados y pensionados en su vida cotidiana, brindándoles un beneficio real y significativo en un rubro esencial como es la alimentación”, destacaron desde Banco Santa Fe.

De esta manera, Banco Santa Fe continúa reforzando su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de estar presente con propuestas concretas que mejoran la economía familiar de miles de hogares.